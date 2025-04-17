ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шуя
17 апреля 202504:01
Вооруженные силы Украины вторую ночь подряд атакуют город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, в 03:20 они услышали три хлопка и звуки, похожие на автоматную очередь. В домах дрожат стены, работают сигнализации автомобилей. Ранее власти предупреждали об опасности атаки беспилотников.
Ранее в Ивановской области после атаки БПЛА пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru