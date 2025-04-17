ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шуя

По словам очевидцев, в 03:20 они услышали три хлопка и звуки, похожие на автоматную очередь. В домах дрожат стены, работают сигнализации автомобилей. Ранее власти предупреждали об опасности атаки беспилотников.

Ранее в Ивановской области после атаки БПЛА пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

