ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шуя

Вооруженные силы Украины вторую ночь подряд атакуют город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Mash.

В Ивановской области сбили семь беспилотников ВСУ

По словам очевидцев, в 03:20 они услышали три хлопка и звуки, похожие на автоматную очередь. В домах дрожат стены, работают сигнализации автомобилей. Ранее власти предупреждали об опасности атаки беспилотников.

Ранее в Ивановской области после атаки БПЛА пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:АтакаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры