Авторские новости

Ларин: С Зеленским Украину ждут глобальные перемены

26 апреля20:00

Актер Камиль Ларин подготовил для читателей НСН топ главных новостей уходящего дня.

1

Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский

Победу на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в минувшее воскресенье, одержал Владимир Зеленский. Сегодня он улетел отдыхать в Турцию, отметив в Фейсбуке, что это его первые выходные за 4 месяца. 

Камиль Ларин : «Я поздравляю Владимира Зеленского с тем, что был совершен выбор. Правильный или не правильный, покажет время. Мне, в принципе, симпатичен Владимир Зеленский тем, что он, во-первых – прекрасный актер. Во-вторых, мне кажется, он очень радеет за свою страну. Ну, опять же, время покажет. Он – не политик, но очень хочет поменять что-то в своей стране, чтобы народ уже как-то по-другому жил. Я уверен, что будут какие-то глобальные перемены и мы с украинцами снова будем ездить друг к другу в гости и говорить о мире и дружбе», - отметил актер Камиль Ларин в беседе с НСН.

2

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов. Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Камиль Ларин : «Это, конечно, безобразие. Безобразие, что наши уважаемые граждане не успевают платить и пополняют списки должников. Еще большее безобразие, что из-за этого их не выпускают за границу. Хотя, с другой стороны, есть деньги для того, чтобы отдохнуть, и нет денег для того, чтобы закрыть какие-то финансовые дыры? Здесь, конечно, надо всем нам задуматься, и судебным приставам и гражданам. Хочешь отдохнуть – заплати. Как говорится, заплати налоги и живи спокойно», - отметил он в разговоре с НСН

3

Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре

Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре нынешнего года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.

Камиль Ларин : «Друзья мои, я рад этой новости. Рад, что снова смогу поехать в свой любимый Египет. Посмотреть там на рыбок, поплавать. То, что мы не могли туда попасть, это, конечно, безобразие. А то, что каждый найдет место, где сможет отдохнуть – это же замечательно. Поработал - значит тебе нужно отдохнуть. Турция это, Эмираты или Египет – абсолютно не важно. А вот то, что удешевление туров будет – это замечательно. То есть, люди любого достатка смогут позволить себе съездить туда, куда им хочется. Так что удачи и хорошего вам отдыха», - пожелал читателям НСН актер Камиль Ларин. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО:
ТЕГИ:Камиль ЛаринАвторские Новости

партнеры