Ларин: С Зеленским Украину ждут глобальные перемены

Камиль Ларин : «Я поздравляю Владимира Зеленского с тем, что был совершен выбор. Правильный или не правильный, покажет время. Мне, в принципе, симпатичен Владимир Зеленский тем, что он, во-первых – прекрасный актер. Во-вторых, мне кажется, он очень радеет за свою страну. Ну, опять же, время покажет. Он – не политик, но очень хочет поменять что-то в своей стране, чтобы народ уже как-то по-другому жил. Я уверен, что будут какие-то глобальные перемены и мы с украинцами снова будем ездить друг к другу в гости и говорить о мире и дружбе», - отметил актер Камиль Ларин в беседе с НСН.

