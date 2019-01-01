Ларин: С Зеленским Украину ждут глобальные перемены
Актер Камиль Ларин подготовил для читателей НСН топ главных новостей уходящего дня.
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский
Победу на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в минувшее воскресенье, одержал Владимир Зеленский. Сегодня он улетел отдыхать в Турцию, отметив в Фейсбуке, что это его первые выходные за 4 месяца.
Камиль Ларин : «Я поздравляю Владимира Зеленского с тем, что был совершен выбор. Правильный или не правильный, покажет время. Мне, в принципе, симпатичен Владимир Зеленский тем, что он, во-первых – прекрасный актер. Во-вторых, мне кажется, он очень радеет за свою страну. Ну, опять же, время покажет. Он – не политик, но очень хочет поменять что-то в своей стране, чтобы народ уже как-то по-другому жил. Я уверен, что будут какие-то глобальные перемены и мы с украинцами снова будем ездить друг к другу в гости и говорить о мире и дружбе», - отметил актер Камиль Ларин в беседе с НСН.
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов. Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Камиль Ларин : «Это, конечно, безобразие. Безобразие, что наши уважаемые граждане не успевают платить и пополняют списки должников. Еще большее безобразие, что из-за этого их не выпускают за границу. Хотя, с другой стороны, есть деньги для того, чтобы отдохнуть, и нет денег для того, чтобы закрыть какие-то финансовые дыры? Здесь, конечно, надо всем нам задуматься, и судебным приставам и гражданам. Хочешь отдохнуть – заплати. Как говорится, заплати налоги и живи спокойно», - отметил он в разговоре с НСН.
Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре
Чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены в октябре нынешнего года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.
Камиль Ларин : «Друзья мои, я рад этой новости. Рад, что снова смогу поехать в свой любимый Египет. Посмотреть там на рыбок, поплавать. То, что мы не могли туда попасть, это, конечно, безобразие. А то, что каждый найдет место, где сможет отдохнуть – это же замечательно. Поработал - значит тебе нужно отдохнуть. Турция это, Эмираты или Египет – абсолютно не важно. А вот то, что удешевление туров будет – это замечательно. То есть, люди любого достатка смогут позволить себе съездить туда, куда им хочется. Так что удачи и хорошего вам отдыха», - пожелал читателям НСН актер Камиль Ларин.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.