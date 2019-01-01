Колташов: Зеленский начинает сериал «Слуга народа 2.0»

Василий Колташов: «И это хорошо, потому, что это единственный способ дать россиянам доступ к продуктам, которых в Российской Федерации нет, не отменяя, при этом, таможенную политику, в принципе, правильную и даже необходимую с точки зрения развития национального производства. Без протекционизма в России не будет ни новых предприятий, ни рабочих мест. Протекционизм нужно усиливать, но, при этом, люди не должны быть ограничены в возможности приобретать иностранные товары и привозить их, раз уж они оказываются за границей. И Национальная мясная ассоциация и другие лоббистские структуры должны сделать вывод, что нужно лучше работать и цены делать пониже. Потому что очень странно, что какая-нибудь низкокачественная колбаса стоит дороже мяса. Вот об этом надо подумать нашим мясникам»,- посоветовал Василий Колташов в эфире НСН.

