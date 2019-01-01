Авторские новости

Колташов: Зеленский начинает сериал «Слуга народа 2.0»

26 апреля22:00

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

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Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский

Победу на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в минувшее воскресенье, одержал Владимир Зеленский. Сегодня он улетел отдыхать в Турцию, отметив в Фейсбуке, что это его первые выходные за 4 месяца. 

Василий Колташов: «Сегодня же из Украины поступили другие удивительные новости: в марте совокупный долг этого государства достиг 78,78 млрд долларов. Этот долг нужно будет обслуживать, погашать. И мы увидим, как Зеленский будет разговаривать с Международным валютным фондом. Это будет сериал «Слуга народа 2.0». Если в кино Зеленский говорит МВФ: «Вы не получите мою страну, разорванную на части!», - то реальный Зеленский, скорее всего, скажет так: «Ничего не поделаешь. Получите. По кусочкам. Разжеванным. А народ… Народ все стерпит!», - рассказал с НСН экономист Василий Колташов. 

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Ким Чен Ын во Владивостоке встретился с Владимиром Путиным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал во Владивостоке, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.  

Василий Колташов: «Вообще, многие смеются над тем, что Россия сотрудничает с таким вот страшным, архаичным государством и его руководителем. Но, на самом деле, Северная Корея находится в такой зоне, что мы просто обречены быть партнерами, поскольку здесь пролегают важные торговые пути. А взаимное сотрудничество гарантирует их безопасность. С Северной Кореей можно и нужно сотрудничать, поскольку, я думаю, Северная Корея будет развиваться и по мере того, как они будут преодолевать эту бедность, жизнь там будет становиться более цивилизованной, более простой и менее похожей на военную Спарту, где люди ходили строем и произносили только военные кличи», - заверил он НСН.  

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Правительство РФ не собирается запрещать ввоз из-за рубежа деликатесов для личных целей

Правительство РФ не собирается запрещать ввоз из-за рубежа деликатесов для личных целей. Об этом сообщили СМИ источники в аппарате кабинета министров. Ранее с предложением о запрете ввоза мясной и молочной продукции выступила Национальная мясная ассоциация.

Василий Колташов: «И это хорошо, потому, что это единственный способ дать россиянам доступ к продуктам, которых в Российской Федерации нет, не отменяя, при этом, таможенную политику, в принципе, правильную и даже необходимую с точки зрения развития национального производства. Без протекционизма в России не будет ни новых предприятий, ни рабочих мест. Протекционизм нужно усиливать, но, при этом, люди не должны быть ограничены в возможности приобретать иностранные товары и привозить их, раз уж они оказываются за границей. И Национальная мясная ассоциация и другие лоббистские структуры должны сделать вывод, что нужно лучше работать и цены делать пониже. Потому что очень странно, что какая-нибудь низкокачественная колбаса стоит дороже мяса. Вот об этом надо подумать нашим мясникам»,- посоветовал Василий Колташов в эфире НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Василий КолташовАвторские Новости

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