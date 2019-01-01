Колташов: Зеленский начинает сериал «Слуга народа 2.0»
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский
Победу на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в минувшее воскресенье, одержал Владимир Зеленский. Сегодня он улетел отдыхать в Турцию, отметив в Фейсбуке, что это его первые выходные за 4 месяца.
Василий Колташов: «Сегодня же из Украины поступили другие удивительные новости: в марте совокупный долг этого государства достиг 78,78 млрд долларов. Этот долг нужно будет обслуживать, погашать. И мы увидим, как Зеленский будет разговаривать с Международным валютным фондом. Это будет сериал «Слуга народа 2.0». Если в кино Зеленский говорит МВФ: «Вы не получите мою страну, разорванную на части!», - то реальный Зеленский, скорее всего, скажет так: «Ничего не поделаешь. Получите. По кусочкам. Разжеванным. А народ… Народ все стерпит!», - рассказал с НСН экономист Василий Колташов.
Ким Чен Ын во Владивостоке встретился с Владимиром Путиным
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал во Владивостоке, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
Василий Колташов: «Вообще, многие смеются над тем, что Россия сотрудничает с таким вот страшным, архаичным государством и его руководителем. Но, на самом деле, Северная Корея находится в такой зоне, что мы просто обречены быть партнерами, поскольку здесь пролегают важные торговые пути. А взаимное сотрудничество гарантирует их безопасность. С Северной Кореей можно и нужно сотрудничать, поскольку, я думаю, Северная Корея будет развиваться и по мере того, как они будут преодолевать эту бедность, жизнь там будет становиться более цивилизованной, более простой и менее похожей на военную Спарту, где люди ходили строем и произносили только военные кличи», - заверил он НСН.
Правительство РФ не собирается запрещать ввоз из-за рубежа деликатесов для личных целей
Правительство РФ не собирается запрещать ввоз из-за рубежа деликатесов для личных целей. Об этом сообщили СМИ источники в аппарате кабинета министров. Ранее с предложением о запрете ввоза мясной и молочной продукции выступила Национальная мясная ассоциация.
Василий Колташов: «И это хорошо, потому, что это единственный способ дать россиянам доступ к продуктам, которых в Российской Федерации нет, не отменяя, при этом, таможенную политику, в принципе, правильную и даже необходимую с точки зрения развития национального производства. Без протекционизма в России не будет ни новых предприятий, ни рабочих мест. Протекционизм нужно усиливать, но, при этом, люди не должны быть ограничены в возможности приобретать иностранные товары и привозить их, раз уж они оказываются за границей. И Национальная мясная ассоциация и другие лоббистские структуры должны сделать вывод, что нужно лучше работать и цены делать пониже. Потому что очень странно, что какая-нибудь низкокачественная колбаса стоит дороже мяса. Вот об этом надо подумать нашим мясникам»,- посоветовал Василий Колташов в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.