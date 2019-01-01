Участок Филевской линии метро закроют 8 и 9 июня

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, для пассажиров будет закрыто движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как пояснили в пресс-службе столичной подземки, которую цитирует RT, в это время на участке будут вестись строительные работы.

Для удобства пассажиров между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будут курсировать компенсационные автобусы «КМ1». Их остановки будут соответствовать закрытым станциям метро: «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Как уточняет АГН «Москва», маршрут «КМ2» обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.