Участок Филевской линии метро закроют 8 и 9 июня
В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, для пассажиров будет закрыто движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как пояснили в пресс-службе столичной подземки, которую цитирует RT, в это время на участке будут вестись строительные работы.
Для удобства пассажиров между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будут курсировать компенсационные автобусы «КМ1». Их остановки будут соответствовать закрытым станциям метро: «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
Как уточняет АГН «Москва», маршрут «КМ2» обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.
В обычном режиме участок заработает в понедельник, 10 июня, в 05:30.
Ранее НСН писала, что заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пообещал тысячу новых рабочих мест после открытия электродепо «Руднево» для обслуживания поездов Некрасовской линии.
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