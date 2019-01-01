Тысячу рабочих мест предоставит электродепо «Руднево» в Москве

Электродепо «Руднево», которое было открыто одновременно с первым участком Некрасовской линии метро, сообщило, что готово предоставить около тысячи квалифицированных рабочих мест в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на сегодняшний день уже окончен первый этап строительства. Здесь смогут работать порядка пятисот человек. В частности, в обязанности новых сотрудников войдет обслуживание и ремонт поездов Некрасовской линии. Впоследствии, количество рабочих мест будет увеличено до тысячи, рассказал Хуснуллин.

Помимо этого, он также напомнил, что накануне, 3 июня, Мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции московского метрополитена Некрасовской линии. Речь идет о «Косино», «Улице Дмитриевского», «Лухмановской» и «Некрасовке».

Марат Хуснуллин уточнил, что строительство второго участка розовой ветки планируется завершить до конца этого года.

«Второй участок от "Косино" до "Нижегородской" – очень сложный. Тaм действительно предстоит героическaя рaботa. Мы сегодня приняли решение еще добaвить дополнительные силы, усилить ночную смену. У нaс тaм есть спецификa: впервые в истории метрополитенa мы соединяем шестиметровые тоннели с десятиметровыми и впервые у нaс нa стaнции "Нижегородская" будут платформы и десятиметровых тоннелей и шестиметровых».





Управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект».

