Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Четыре станции метро Некрасовской линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о станциях «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». По словам градоначальника, это первый этап, полным ходом идет строительство остальных станций этой ветки.

Полностью Некрасовская линия будет запущена менее чем через год. Она улучит транспортную доступность 800 тысяч человек. Ее ввод разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку столичного метрополитена.

После торжественной церемонии открытия новых станций Собянин лично проехался по новому участку от «Некрасовки» до станции «Улица Дмитриевского».

Протяженность участка составляет почти 7 километров. На станции «Косино» предусмотрена пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Новый участок подземки на карте Московского метрополитена обозначен розовым цветом.

