Трамп считает, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран





Президент США Дональд Трамп убеждён, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом президент сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заверил, что Вашингтон не собирается «легкомысленно» относиться к этой ситуации, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Оманском заливе неизвестными торпедированы два танкера.