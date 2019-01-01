Трамп считает, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран
Президент США Дональд Трамп убеждён, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом президент сказал в интервью телеканалу Fox News.
Трамп заверил, что Вашингтон не собирается «легкомысленно» относиться к этой ситуации, сообщает RT.
Ранее стало известно, что в Оманском заливе неизвестными торпедированы два танкера.
Ранее в эфире НСН обсуждался вопрос о возможном вторжении США в Иран. Востоковед Гумер Исаев считает, что о непосредственном вторжении на территорию исламской республики речь не идет.
«Ситуация вокруг Ирана явно нагнетается в последние месяцы. Это случилось, еще когда Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки». А в последние месяцы и даже недели риторика все более агрессивная. Хотя Трамп много говорил о выводе американских военнослужащих с Ближнего Востока, сейчас вполне возможна вооруженный конфликт. Не думаю, что это будет атака на Иран, по аналогии с Ираком в 2003 году, но на локальных фронтах в Сирии, Ираке, Йемене могут быть атакованы проиранские группы. Напомню, буквально на днях были диверсии в Эмиратах против саудовских танкеров. Западные агентства уже открыто обвиняют в этом Иран и проиранские силы», - указал он.
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