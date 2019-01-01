Военный эксперт: Поставки С-400 Ирану сорвало израильское лобби
Капитан первого ранга Константин Сивков заверил НСН, что иных причин для срыва сделки нет.
Россия не будет поставлять Ирану комплексы С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что сделка может вызвать рост напряжённости в ближневосточном регионе. Официального подтверждения информация не получила.
Единственной причиной для отказа от поставок является израильское лобби в кругу российских элит, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.
«В реальности это мотивировано одним: в России очень сильно израильское лобби. Если продажа С-400 Турции вызвала жёсткую реакцию со стороны США, но не такую острую, как со стороны Израиля, то для Израиля получение Ираном С-400 будет сильнейшим ударом. И в этом случае израильское лобби, которое доминирует в российской олигархической элите, сделает всё возможное, чтобы не допустить эти поставки», — заверил Сивков.
Чтобы изменить ситуацию в России следует провести серьёзные чистки в рядах олигархов, убеждён собеседник НСН.
«Уравновесить это лобби можно: для этого нужно национализировать состояние нашего олигархата. А за разграбление народа — посадить», — заключил военный эксперт.
Добавим, в Кремле не располагают информацией об отказе поставлять Ирану С-400. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он призвал осторожней относиться к подобным данным.
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