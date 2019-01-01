Военный эксперт: Поставки С-400 Ирану сорвало израильское лобби

«В реальности это мотивировано одним: в России очень сильно израильское лобби. Если продажа С-400 Турции вызвала жёсткую реакцию со стороны США, но не такую острую, как со стороны Израиля, то для Израиля получение Ираном С-400 будет сильнейшим ударом. И в этом случае израильское лобби, которое доминирует в российской олигархической элите, сделает всё возможное, чтобы не допустить эти поставки», — заверил Сивков.

Чтобы изменить ситуацию в России следует провести серьёзные чистки в рядах олигархов, убеждён собеседник НСН.

«Уравновесить это лобби можно: для этого нужно национализировать состояние нашего олигархата. А за разграбление народа — посадить», — заключил военный эксперт.

Добавим, в Кремле не располагают информацией об отказе поставлять Ирану С-400. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он призвал осторожней относиться к подобным данным.

