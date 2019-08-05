Трамп намерен ввести в США смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал поручение национальному Министерству юстиции разработать закон, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства, а также преступления на почве нетерпимости. Об этом он заявил в своем выступлении в Белом доме в понедельник, пишет ТАСС.

Кроме того, Трамп призвал объединиться представителям Республиканской и Демократической партий и проделать совместную работу в этом направлении, в частности, ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия на территории страны. По словам главы США, ФБР направит дополнительные ресурсы на выявление людей со слабой психикой, способных на безумные поступки.