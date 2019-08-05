Трамп намерен ввести в США смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал поручение национальному Министерству юстиции разработать закон, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства, а также преступления на почве нетерпимости. Об этом он заявил в своем выступлении в Белом доме в понедельник, пишет ТАСС.

Кроме того, Трамп призвал объединиться представителям Республиканской и Демократической партий и проделать совместную работу в этом направлении, в частности, ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия на территории страны. По словам главы США, ФБР направит дополнительные ресурсы на выявление людей со слабой психикой, способных на безумные поступки.

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Ранее Трамп заявил, что главная причина массовых расстрелов в стране – проблема психических болезней.

Накануне в результате стрельбы в американском Чикаго пострадали не менее семи человек. По словам очевидцев, неизвестный стрелял из машины. Это случай стал третьим за прошедшие выходные. Ранее Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. В результaте стрельбы в торговом центре Walmart в aмерикaнском городе Эль-Пасо штaтa Техас погибли 20 человек, еще 40 были ранены.

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