Трамп намерен ввести в США смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал поручение национальному Министерству юстиции разработать закон, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства, а также преступления на почве нетерпимости. Об этом он заявил в своем выступлении в Белом доме в понедельник, пишет ТАСС.
Кроме того, Трамп призвал объединиться представителям Республиканской и Демократической партий и проделать совместную работу в этом направлении, в частности, ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия на территории страны. По словам главы США, ФБР направит дополнительные ресурсы на выявление людей со слабой психикой, способных на безумные поступки.
Ранее Трамп заявил, что главная причина массовых расстрелов в стране – проблема психических болезней.
Накануне в результате стрельбы в американском Чикаго пострадали не менее семи человек. По словам очевидцев, неизвестный стрелял из машины. Это случай стал третьим за прошедшие выходные. Ранее Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. В результaте стрельбы в торговом центре Walmart в aмерикaнском городе Эль-Пасо штaтa Техас погибли 20 человек, еще 40 были ранены.
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