Трамп нашел виноватых в массовых расстрелах в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что главная причина массовых расстрелов в стране – проблема психических болезней, пишут «Дни.ру». По его словам, преступники серьезно больны, а сама история с такими происшествиями тянется уже «годами».

Как сообщает Москва 24, Трамп уже обсудил возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей с директором ФБР Кристофером Реем, генеральным прокурором и министром юстиции Уильямом Барром, а также с членами американского Конгресса.

Накануне стрельба произошла в одном из парков Чикаго в американском штате Иллинойс. В результате пострадали не менее семи человек. Как рассказали очевидцы, неизвестный стрелял из проезжавшей мимо парка машины. Это был уже третий подобный случай за выходные. Ранее Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. В результaте стрельбы в торговом центре Walmart в aмерикaнском городе Эль-Пасо штaтa Техас погибли 20 человек, еще 40 были ранены.

