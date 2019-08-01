Тело 28-летнего боксера Дадашева доставили в Санкт-Петербург
Тело 28-летнего боксера Максима Дадашева, погибшего после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, доставили из Соединенных Штатов Америки в его родной Санкт-Петербург, пишет RT.
По данным издания, самолет с телом прилетел в Петербург в 20:00 по местному времени.
Роковой поединок состоялся 20 июля. Молодой боксер скончался через три дня после встречи с соперником из-за «отека мозга». Этот бой стал для спортсмена первым и последним поражением за его спортивную карьеру.
После известия о смерти соперника Матиас заявил, что отказывается от гонорара в 75 тысяч долларов за бой. Пуэрториканец также выразил соболезнования родным и близким скончавшегося боксера.
Ранее депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в интервью НСН заявил, что от риска в профессиональном спорте никто не застрахован. Также он призвал не винить тренеров погибшего спортсмена.
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