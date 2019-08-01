Тело 28-летнего боксера Дадашева доставили в Санкт-Петербург

Тело 28-летнего боксера Максима Дадашева, погибшего после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, доставили из Соединенных Штатов Америки в его родной Санкт-Петербург, пишет RT.

По данным издания, самолет с телом прилетел в Петербург в 20:00 по местному времени.

Роковой поединок состоялся 20 июля. Молодой боксер скончался через три дня после встречи с соперником из-за «отека мозга». Этот бой стал для спортсмена первым и последним поражением за его спортивную карьеру.