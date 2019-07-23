Профессиональный риск. Валуев призвал не винить тренера в смерти Дадашева

23 июля в Соединенных Штатах умер 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Роковым для него стал отборочный поединок по версии IBF в Оксон-Хилле против представителя Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым и, увы, последним в его карьере.

Этот поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе угла россиянина, который почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание.

В больнице Дадашеву диагностировали отек головного мозга. Медики провели трепанацию, его ввели в медикаментозную кому. Но спустя два дня после боя Максим Дадашев скончался.

Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.

«Во время боя Дадашев получил травму, в результате которой развился отек мозга, вероятно, вызвавший остановку сердца. Но утверждать это точно не берусь. Могу сказать, что это действительно профессиональный спортивный риск, от него никто не застрахован. Травмы в любом виде спорта, не только в боксе, могут привести к летальному исходу», - разъяснил Николай Валуев.

В последние полторы минуты раунда Дадашев пропустил очень много ударов, в том числе, и за пару секунд до гонга жесткий боковой в челюсть. Тренер Бадди Макгирт сразу же обратился к боксеру.