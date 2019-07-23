Профессиональный риск. Валуев призвал не винить тренера в смерти Дадашева
НСН вспомнила трагедии российских боксеров, а экс-чемпион мира Николай Валуев призвал не делать поспешных выводов о вине тренера Дадашева.
23 июля в Соединенных Штатах умер 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Роковым для него стал отборочный поединок по версии IBF в Оксон-Хилле против представителя Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым и, увы, последним в его карьере.
Этот поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе угла россиянина, который почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание.
В больнице Дадашеву диагностировали отек головного мозга. Медики провели трепанацию, его ввели в медикаментозную кому. Но спустя два дня после боя Максим Дадашев скончался.
Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.
«Во время боя Дадашев получил травму, в результате которой развился отек мозга, вероятно, вызвавший остановку сердца. Но утверждать это точно не берусь. Могу сказать, что это действительно профессиональный спортивный риск, от него никто не застрахован. Травмы в любом виде спорта, не только в боксе, могут привести к летальному исходу», - разъяснил Николай Валуев.
В последние полторы минуты раунда Дадашев пропустил очень много ударов, в том числе, и за пару секунд до гонга жесткий боковой в челюсть. Тренер Бадди Макгирт сразу же обратился к боксеру.
«Макс, я останавливаю бой, окей? Я собираюсь остановить бой. Макс, я остановлю это. Макс, ты пропустил много. Ты пропустил слишком много. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Дай мне сделать это. Окей? Окей? Посмотри на меня. Пожалуйста. Ты пропустил слишком много, Макс. Если не я, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если я не остановлю, бой остановит рефери. Пожалуйста, пожалуйста, Макс. Давай, Макс, пожалуйста».
В итоге тренер все же остановил бой после 11-го раунда. Дадашеву стало плохо после выхода с ринга.
«Называть ответственных и виновных не берусь – это дело следователей. И я бы поостерегся с точки зрения обвинений и оценки действий в этом случае. Нужно выяснить все обстоятельства, пересмотреть бой детально. Но даже навскидку могу сказать, что бой был остановлен несколько раньше. Возможно, тогда бы Максим остался жив. Но никто не знает, от какого именно удара или от целой серии развился отек мозга, нужно ждать итогов расследования», - посчитал Николай Валуев.
История бокса знает больше десятка случаев, когда поединок заканчивался смертью, среди них есть и российские спортсмены.
После боя Магомеда Абдусаламова с Майком Пересом у него осталась парализованной правая часть тела. Россиянин жаловался на боли в голове, но врачи отказали в госпитализации, и Магомеду пришлось добираться до больницы своим ходом. Но, как уточняет «Советский спорт», время было упущено. Через несколько часов Абдусаламова ввели в состояние искусственной комы. А несколько дней спустя он перенес инсульт. Боксер выжил, власти штата Нью-Йорк согласились выплатить 22 миллиона долларов по иску родственников российского боксера за халатность проявленную врачами.
Еще более печальной, потому что закончилась трагедией, была история Романа Симакова, он скончался 8 декабря 2011 года, когда ему было всего 27 лет.
Он вышел на ринг против россиянина Сергея Ковалёва. Но имевший за плечами школу национальной сборной России по любительскому боксу Ковалёв был маневреннее, сильнее Симакова. В седьмом раунде Ковалев отправил соперника во второй нокдаун. Но рефери почему-то бой не остановил. В итоге Роман потерял сознание, врачи провели срочную операцию на головном мозге, но спасти его жизнь не удалось. Спустя три дня боксёр скончался, не приходя в сознание.
Сергей Ковалёв попросил прощения у родных и близких Романа и принёс им свои соболезнования, а также пообещал следующий бой посвятить памяти Симакова и перечислить полученный за него гонорар его родителям.
Сегодня в Москве стартует боксерский турнир в Москве с участием Александра Устинова. Он начнется с минуты молчания в память о Максиме Дадашеве.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в соцсети выложил стихотворение неизвестного автора, а также выразил соболезнования близким умершего.
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Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 соболезнование близким.
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