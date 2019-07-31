Арбитр поддержал временные удаления: Нужно менять философию футбола

«Я уже не первый раз слышу об этом. Один английский коллега, обозреватель в соревнованиях по футболу, несколько лет назад высказывался, что назрела необходимость смягчить меру наказания игрокам, которые под каким-то эмоциональным действием в начале игры допустили агрессивные действия, не грубые, но карающиеся желтыми и красными карточками. Это очень перспективная мера наказания, поскольку, действительно, в начале матча у игрока может быть эмоциональный сбой. Это и арбитру надо в таких случаях брать на себя большую ответственность, лишать команду одного игрока до конца матча. Возможно, такая мера будет более мягкая и будет способствовать тому, что футболисты будут играть более раскрепощеннее», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что такие меры были бы эффективны и в российских лигах, однако с приходом «нано-технологий» поменялась философия футбола.

«Трудно предполагать, но нам и VAR не помогает. А зрителям, конечно, мало удовольствия от такой несодержательной игры, когда она обрывается. Это, конечно, потребует изменения философии игры», - заключил Хусаинов.

Ранее футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире НСН рассказал, почему российские тренеры не могут попасть в топ лучших специалистов по версии ФИФА.

