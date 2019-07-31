Арбитр поддержал временные удаления: Нужно менять философию футбола
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН рассказал, почему современные технологии убивают зрелищность футбола.
Важные изменения ввела Федерация футбола Англия. С начала сезона-2019/20 во всех лигах вводится система временных удалений. Судья по своему усмотрению сможет удалить на десять минут игрока за споры с арбитром. В случае второго удаления на десять минут футболист потеряет возможность вернуться на поле, однако команда сможет вывести вместо него запасного игрока.
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в интервью НСН рассказал, что впервые услышал о возможности таких нововведений от английского коллеги еще несколько лет назад.
«Я уже не первый раз слышу об этом. Один английский коллега, обозреватель в соревнованиях по футболу, несколько лет назад высказывался, что назрела необходимость смягчить меру наказания игрокам, которые под каким-то эмоциональным действием в начале игры допустили агрессивные действия, не грубые, но карающиеся желтыми и красными карточками. Это очень перспективная мера наказания, поскольку, действительно, в начале матча у игрока может быть эмоциональный сбой. Это и арбитру надо в таких случаях брать на себя большую ответственность, лишать команду одного игрока до конца матча. Возможно, такая мера будет более мягкая и будет способствовать тому, что футболисты будут играть более раскрепощеннее», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что такие меры были бы эффективны и в российских лигах, однако с приходом «нано-технологий» поменялась философия футбола.
«Трудно предполагать, но нам и VAR не помогает. А зрителям, конечно, мало удовольствия от такой несодержательной игры, когда она обрывается. Это, конечно, потребует изменения философии игры», - заключил Хусаинов.
Ранее футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире НСН рассказал, почему российские тренеры не могут попасть в топ лучших специалистов по версии ФИФА.
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