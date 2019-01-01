США усиливает антироссийские санкции в области космоса
Минобороны США вслед за Китаем, КНДР, Ираном, Суданом и Сирией включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при пусках американских коммерческих спутников из-за рисков в сфере кибербезопасности. Поправки вступят в силу уже 31 мая.
Новые для России ограничения коснутся поставок спутников и пусковых установок для их запуска.
Однако ограничения не будут распространяться на космические пуски, которые произведут до 31 декабря 2022 года.
«Свободная пресса» пишет, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя самым жестким президентом по отношению к России. При этом тут же добавил, что все равно хочет наладить отношения с Москвой. Также в списке стран, с которыми Штатам выгодно дружить, Трамп включил Китай и даже Иран.
Напомним, иcполняющий обязaнноcти миниcтрa обороны CШA Пaтрик Шaнaхaн cообщил, что Cоединенные Штaты Aмерики cтремительно теряют позиции в коcмоcе из-зa технологичеcких уcпехов Роccии и Китaя. В эфире НСН вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в эфире НСН усомнился объективной оценке таких сомнений.
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