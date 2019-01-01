США придется вернуться к «Роскосмосу» после аварии Crew Dragon

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в эфире НСН заявил о том, что Вашингтону придется вернуться к сотрудничеству с «Роскосмосом» после аварии Crew Dragon.

«Астонавты США после аварии Crew Dragon будут вынуждены вернуться к использованию российскому «Союзу». Нам, конечно, придется «потесниться», запускать по одному российскому астронавту, чтобы обеспечить сотрудничество с американцами. Но всем, кто занят в космической отрасли, конечно, жаль, что корабль корпорации Илона Маска оказался разрушен. Всегда обидно, когда космическая техника не срабатывает, как это было, например, в прошлом году в России, когда на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» из-за неполадок первой ступени произошла авария. Сожалеешь не только о вложенных средствах, но и усилиях тысяч людей, которые работали над проектом».

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН объяснил, почему у России нет предпосылок для создания собственной орбитальной станции.

