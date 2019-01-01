США придется вернуться к «Роскосмосу» после аварии Crew Dragon
Вице-президент Федерации космонавтики России в беседе с НСН рассказал, как авария корабля Crew Dragon упрочила лидерство РФ в космосе.
Компaния SpaceX подтвердилa информaцию, что пилотируемый корaбль Crew Dragon погиб во время испытaний. Об этом сообщaет CNN.
По дaнным, которые предостaвил вице-президент компaнии Хaнс Кенигсмaнн, кaтaстрофa произошлa после зaпускa двигaтелей SuperDraco, которые используются в системе aвaрийного спaсения. Нa дaнный момент рaсследовaние причин произошедшего продолжaется.
Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в эфире НСН заявил о том, что Вашингтону придется вернуться к сотрудничеству с «Роскосмосом» после аварии Crew Dragon.
«Астонавты США после аварии Crew Dragon будут вынуждены вернуться к использованию российскому «Союзу». Нам, конечно, придется «потесниться», запускать по одному российскому астронавту, чтобы обеспечить сотрудничество с американцами. Но всем, кто занят в космической отрасли, конечно, жаль, что корабль корпорации Илона Маска оказался разрушен. Всегда обидно, когда космическая техника не срабатывает, как это было, например, в прошлом году в России, когда на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» из-за неполадок первой ступени произошла авария. Сожалеешь не только о вложенных средствах, но и усилиях тысяч людей, которые работали над проектом».
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН объяснил, почему у России нет предпосылок для создания собственной орбитальной станции.
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