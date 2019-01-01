В Федерации космонавтики РФ не поверили в отставание США
Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе НСН объяснил, что необходимо сделать России для удержания лидерства в космосе.
Иcполняющий обязaнноcти миниcтрa обороны CШA Пaтрик Шaнaхaн cообщил, что Cоединенные Штaты Aмерики cтремительно теряют позиции в коcмоcе из-зa технологичеcких уcпехов Роccии и Китaя.
Шaнaхaн отметил, что в течение прошлого годa Пекин зaпуcтил нa орбиту 38 рaкет, a Aмерикa — 17. По его cловaм, в уcловиях, когдa Роccия и Китaй приcтaльно cледят и изучaют зaвиcимоcть CШA от коcмичеcкого проcтрaнcтвa. Именно поэтому Cоединенным Штaтaм необходимо cоздaть Коcмичеcкие cилы, которые cтaнут шеcтым видом войcк aмерикaнcкой aрмии.
Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в эфире НСН высказал сомнения в объективной оценке иcполняющего обязaнноcти миниcтрa обороны CШA Пaтрика Шaнaхaна космической отрасли США.
«Думаю, Пaтрик Шaнaхaн несколько лукавит. Хотя американцы для запуска астронавтов в космос используют не столько свои, сколько российские корабли, космическая отрасль США является высокоразвитой и способной конкурировать. Но, конечно, и Китай как комическая держава набирает обороты. И мы в России надеемся, что нам удастся сохранить свое космическое лидерство и развить имеющийся потенциал. Тогда нам не придется уступать свое место кому-то другому», - заявил эксперт.
«Возможности космоса важны и огромны и для оборонной промышленности, и для народного хозяйства»
Олег Мухин считает, что первые позиции России в космосе необходимо подтверждать не только технологическими, но еще и экономическими решениями.
«Созданием лазерных вооружений занимаются во всем мире, не только в России. Возможности космоса важны и огромны и для оборонной промышленности, и для народного хозяйства. Но не хотелось бы, чтобы гонка вооружений поднялась на космическую высоту. Важно выстроить экономику космической отрасли и ее приоритеты. Нужно учитывать заинтересованность многих стран в создании собственных спутников и работать так, чтобы им было интересно и выгодно использовать для них российские ракеты-носители», -отметил вице-президент Федерации космонавтики России.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков эфире НСН рассказал, как возобновление работы над проектом «Ангара-1.2» связано с разработками компании SpaceX в США.
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