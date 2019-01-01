СМИ: Состояние Алибасова ухудшилось
Состояние Бари Алибасова ухудшилось. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.
При этом пиар-директор Вадим Горожанкин в интервью РИА Новости ранее заявлял, что Алибасов находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия.
В больницу продюсера доставили 4 июня, после того как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб вместо воды, напоминает URA.Ru.
Ранее НСН писала, что PR-директор подробно рассказал о новом завещании Бари Алибасова.
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