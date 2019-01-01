СМИ: Состояние Алибасова ухудшилось

НОВОСТИ ЧАСА

Взят с поличным или поплатился за расследования? Журналиста «Медузы» подозревают в наркоторговле Коллеги и адвокат: задержание с многочисленными нарушениями Полиция не исключает связь задержанного с бандой наркоторговцев Мэр Москвы попросил начальника столичного УМВД взять дело журналиста на личный контроль

00:00