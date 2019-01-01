Телеграм: от лютого «Крота» Алибасова до лютого троллинга в Питере

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Закончился показ американского сериала «Чернобыль». Заключительная серия вышла на этой неделе. Пятисерийный фильм, рассказывающей об аварии в СССР на АЭС в 1986 году, не мог не вызвать дискуссии об исторической правде, ответственности, поисках «клюквы» и киноляпах.



Канал «НеВротик» удивляется, почему вокруг проходного, по его мнению, сериала подняли столько шума и предполагает ответ:

«Поскольку конкретно это «про нас», — мы автоматически соизмеряем шаблоны с известной нам реальностью. Иногда эти шаблоны ни к селу, ни к городу и вызывают оторопь. Иногда совпадают с пронзительной точностью и вышибают искреннюю эмоцию. На то и сериал: он же не про Чернобыль, он чтобы развлечь публику. Повторяем — нормальный и рядовой».

Блогер Ortega отмечает карикатурность ряда персонажей фильма:

«Советские чиновники зачем-то показаны злобными сумасбродными клоунами, хотя таковыми на самом деле не являлись, а являлись просто малограмотными, допустившими головотяпство из-за своего слабоумия».

А вот канал «Красный богомол» пишет о тех же персонажах совсем иначе:

«Злые партийцы на самом деле кажутся таковыми исключительно чувствительной русскоязычной аудитории, рефлексирующей по прошлому. На деле, с западной точки зрения они показаны скорее трагичными фигурами, не справляющимися с восприятием масштабов катастрофы, и старающиеся в силу своего патриотизма защитить систему от бОльшей, как им кажется, угрозы - паники населения, которая может повлиять на устойчивость страны в целом».

Публицист Михаил Пожарский в канале «Киты плывут на вписку с ЛСД» поднимает непростой вопрос о подвиге и жертве ликвидаторов аварии:

«За каждым "подвигом" маячит халатность начальства. Оборотная сторона чей-то смерти - чье-то теплое место в иерархии. И ведь понятно, что любой "подвиг" в авторитарном государстве был устроен так же: что на производстве, что в окопах Великой отечественной. Отправили неизвестно куда, где можно было только упасть животом на дот. Никто ни о чем не предупреждал. Тем более не спрашивал».

«Методичка» задается вопросом, почему мы сами не сняли такой сериал, и видит корень проблемы в советско-российском киноязыке:

«Когда нет рамок «реконструкции», нужен действительно большой талант, чтобы зритель «поверил» фантазиям на экране. В итоге на каждое «Время первых» найдется свой «Салют-7» с кувалдами, а на «Брестскую крепость» – «Балканский рубеж». <…> Через три недели в России начнется прокат французского «Курска». Интересно, будут ли снова эти «чернобыльские посты» про «не так сняли», «опять наврали»? Или мы наконец поймем, что нельзя рассказывать про гибель 118 человек побасенкой про взрыв мины и подрыв коровы. Что надо учиться рассказывать свою историю. Не каяться, не передергивать, а рассказывать».

