Телеграм: от лютого «Крота» Алибасова до лютого троллинга в Питере
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
ПМЭФ. От лютого троллинга до угроз
Внимание Telegram приковано к Санкт-Петербургу. Активное обсуждение экономического форума началось еще до его начала. Авторы отмечали запрос на смягчение экономического климата. Выступление Путина на пленарном заседании запланировано на пятницу.
Политолог Марат Баширов в канале Политджойстик отмечает пессимистические настроения на форуме:
«На ПМЭФе все всех запугивают. Сечин пугает низкой ценой на нефть, Кудрин с Силуановым силовиками, Орешкин рецессией. Ощущение, что эти люди устали сами от себя и своей работы. Отличная "предпродажная подготовка" к выступлению Президента Путина».
Баширову ответила экономический телеобозреватель Наиля Аскер-заде:
«Форум на то и есть форум, чтобы дискутировать и высказывать разные точки зрения. Да, векторы разнонаправленные. Да, перспективы непростые. Да, в мире творится что-то больше напоминающее хаос, нежели чем порядок. Но разве правильнее было бы игнорировать все эти обстоятельства, бравируя рапортами о росте надоев молока за полярным кругом?».
«Мейстер» комментирует предложение Кудрина вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития:
«Претензии к работе Росстата появились не вчера, а сразу после переподчинения ведомства Минэку 2 года назад. Интересно, зачем Кудрин: а) пытается занять место основного спикера от экспертного сообщества. б) пытается залезть во внутреннее устройство работы правительства, то есть не совсем в свою епархию».
«Финансовый Караульный» подвел практические итоги первого дня:
«Большинство заключенных соглашений, подписанных в первый день, носит исключительно внутрироссийский характер: БКС-Банк для «Перекрёстка» выпустит карточки с льготным периодом погашения задолженности. Покупать продукты в кредит станет проще. ГК «Калашников» будет обеспечивать безопасность «Россетей», Новикомбанк даст кредит «Вертолётам России», МТС улучшит сотовую связь вдоль железных дорог и на вокзалах и всё в таком духе. Из примечательных контрактов можно отметить соглашение между ПАО «РусГидро» и китайской PowerChina о сотрудничестве, предполагающее строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России».
Сотрудники ФСИН заявили о готовности доставить американского бизнесмена Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, на форум согласно ведомственным инструкциям, что вызвало возмущение журналистки Тины Канделаки:
«Решение привезти американского инвестора на форум в наручниках и водить его по павильонам в сопровождении сотрудников ФСИН — лютый троллинг, который закономерно разойдется на мемы. Прежде чем принимать такие решения, логично было бы разобраться: что же за месседж мы хотим отправить миру таким решением?».
В Telegram отмечают высокий уровень организации форума, но «Кремлевский безбашенник» все же добавил ложку дегтя:
«К настоящему моменту у ПМЭФ очевидно лишь одно слабое звено - это транспортное обслуживание. <…> Забавно смотреть на некоторых участников форума, заплативших за это удовольствие по 5-6 тысяч евро и томящихся на плавящемся асфальте в ожидании транспорта».
Один против десятерых. Гибель спецназовца
Резонансное убийство молодого спецназовца Никиты Белянкина в спальном районе в ближнем Подмосковье всколыхнуло Telegram. Первая скупая информация об этнической принадлежности подозреваемых породили множество кривотолков. Но оперативные действия Следственного комитета, задержавшего подозреваемых в убийстве, остудили “горячие головы” В четверг Никита был похоронен с воинскими почестями.
Автор канала «WarGonzo», военкор Семен Пегов пишет:
«Для меня история, произошедшая на севере Москвы, это не история про десять армян и одного русского. Для меня это история про десять ублюдков, прыгнувших на одного. Про одного, не побоявшегося десяти ублюдков. Это называется "чувство патологической справедливости", оно либо есть, либо его нет. В нашей стране люди с таким чувством остались. Никита это доказал. Больно, что такой ценой».
Публицист Егор Холмогоров отмечает:
«Оказывается он не просто «вмешался в драку», а пытался предотвратить убийство. Один человек уже лежал на земле с вспоротым животом и выжил только благодаря тому что Никита его спас. Воин и герой».
Анархический канал «Автоном» пишет:
«Не надо отрицать очевидного, если есть этносы и существует преступность, наверно, есть и этно-банды. Но это только полуправда, а правда - в той безнадёге, в которую снова стали погружаться мы всем миром, и атмосфере ненависти».
Трагедия вновь подняла вопрос о журналистской этике при подаче “кровавых” материалов. Канал «338» отмечает:
«Очередной пример с вбросом "эксклюзивных роликов" о гибели Никиты Белянкина только показывает насколько далеко зашла болезнь общества или отдельных профессиональных групп. Подобными роликами должны оперировать только следователи и сотрудники правоохранительных органов. В смерти ничего прекрасного нет. Смотреть ей в глаза или созерцать как кто-то это сделал для тебя выжигает человека. Это не научно-познавательный материал и не продукт массового потребления. Это просто смерть, которой все боятся, как бы этого не скрывал».
На фоне произошедшей трагедии вновь активизировалось обсуждение среди сторонников легализации огнестрельного оружия. Канал «Орда» высказывает свою позицию:
«Мы вообще против раздачи населению всего, что стреляет и способно прошить насквозь даже деревянную дверь. Просто потому, что стоит начать раздавать стволы сотрудникам и иже с ними, как через три дня эти стволы будут на руках у сферических шашлычников Оганянов, дагестанских онижедетей из самопальных муфтиятов и русских Вань со свербящими руками».
Конфликт Яндекса и ФСБ
Одной из самых обсуждаемых тем недели стала информация о требовании ФСБ к «Яндексу» предоставить ключи шифрования для сервисов «Яндекс-почта» и «Яндекс-диск». Также активно обсуждалось решение Роскомнадзора внести приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Теперь приложение обязано предоставлять данные пользователей по запросу российских спецслужб.
«АДЕКВАТ» дает свою версию о взаимоотношениях «Яндекса» и ФСБ:
«Искали компромиссное решение. Не нашли. Предчувствуют обострение. И в его предвидении решили сделать историю публичной. Ход для подобных случаев довольно типовой. Осуждать не за что. Приглядимся, какие новые импульсы противостоянию придаст его публичность. Сейчас ход за ФСБ: официальных комментариев оттуда, кажется, пока не появлялось».
«Суеверная Демократия» описывает дилемму, в которой оказался «Яндекс»:
«Если компания откажется предоставлять ключи шифрования, ее прогонят по пути Telegram - большие штрафы, суды, а потом и блокировка Роскомнадзором на территории России. Если Яндекс передаст все, что запрашивает ФСБ - сильнейший репутационный удар <…>. При любом сценарии в стране с курсом на инновационное развитие, цифровизацию и экономический рывок крупнейший игрок на национальном IT-рынке получит хороший удар на ровном месте».
«Мышь в овощном» отвечает на ропот интернет-пользователей, опасающихся раскрытия деталей частной жизни:
«Яндекс и так все делает. И дает, когда ему говорят. Что вы подняли истерику? Вы всю дорогу в поезде полицейского государства, истерички. И оно вообще цело и не разворовано на малые сибирские республики, в первую очередь, благодаря товарищу майору. О том, что товарищ майор будет заботиться о приватности россиян больше, чем Яндекс, говорит действительность. Товарищу майору регламентированы законом его действия и системы шифрования, и доступ ключевой, и метки индивидуальные. А Яндекс «упс, слили десять тысяч логинов паролей от почт…» (альтернатива - как у Гугла с документами)».
Блогер и программист Максим Кононенко объясняет техническую часть вопроса. Простым гражданам, видимо, действительно переживать не о чем:
«Использовать сессионный ключ можно только пока действует сессия. В нормальных системах (под коей мы подразумеваем и Яндекс) сессионный ключ имеет ограниченное время жизни и протухает. То есть, если ФСБ хочет получить доступ к сессионным ключам - она хочет отслеживать кого-то именно в момент проведения сессии. Это чисто оперативная работа».
О проблемах Tinder каналы писали более оптимистично. «Мюсли вслух» иронично рассуждает о выдуманных и реальных угрозах от сайтов знакомств:
«Господа, если вам дороги рассудок и жизнь пользователей Tinder'а, то следует беспокоиться о том, чтобы их данные не утекали к мужьям и жёнам. А вот ФСБ и РКН для пользователей Tinder'а безопасны».
«Теперь товарищ майор сможет на досуге читать переписку прыщавых школьников и любителей нетрадиционной политической ориентации. Хочешь приватности? Развивай софт-скилз, знакомься в офлайне и отправляй любовные письма Почтой России»,
- пишет канал «Скажу по секрету...».
Зона отчуждения кинокритики
Закончился показ американского сериала «Чернобыль». Заключительная серия вышла на этой неделе. Пятисерийный фильм, рассказывающей об аварии в СССР на АЭС в 1986 году, не мог не вызвать дискуссии об исторической правде, ответственности, поисках «клюквы» и киноляпах.
Канал «НеВротик» удивляется, почему вокруг проходного, по его мнению, сериала подняли столько шума и предполагает ответ:
«Поскольку конкретно это «про нас», — мы автоматически соизмеряем шаблоны с известной нам реальностью. Иногда эти шаблоны ни к селу, ни к городу и вызывают оторопь. Иногда совпадают с пронзительной точностью и вышибают искреннюю эмоцию. На то и сериал: он же не про Чернобыль, он чтобы развлечь публику. Повторяем — нормальный и рядовой».
Блогер Ortega отмечает карикатурность ряда персонажей фильма:
«Советские чиновники зачем-то показаны злобными сумасбродными клоунами, хотя таковыми на самом деле не являлись, а являлись просто малограмотными, допустившими головотяпство из-за своего слабоумия».
А вот канал «Красный богомол» пишет о тех же персонажах совсем иначе:
«Злые партийцы на самом деле кажутся таковыми исключительно чувствительной русскоязычной аудитории, рефлексирующей по прошлому. На деле, с западной точки зрения они показаны скорее трагичными фигурами, не справляющимися с восприятием масштабов катастрофы, и старающиеся в силу своего патриотизма защитить систему от бОльшей, как им кажется, угрозы - паники населения, которая может повлиять на устойчивость страны в целом».
Публицист Михаил Пожарский в канале «Киты плывут на вписку с ЛСД» поднимает непростой вопрос о подвиге и жертве ликвидаторов аварии:
«За каждым "подвигом" маячит халатность начальства. Оборотная сторона чей-то смерти - чье-то теплое место в иерархии. И ведь понятно, что любой "подвиг" в авторитарном государстве был устроен так же: что на производстве, что в окопах Великой отечественной. Отправили неизвестно куда, где можно было только упасть животом на дот. Никто ни о чем не предупреждал. Тем более не спрашивал».
«Методичка» задается вопросом, почему мы сами не сняли такой сериал, и видит корень проблемы в советско-российском киноязыке:
«Когда нет рамок «реконструкции», нужен действительно большой талант, чтобы зритель «поверил» фантазиям на экране. В итоге на каждое «Время первых» найдется свой «Салют-7» с кувалдами, а на «Брестскую крепость» – «Балканский рубеж». <…> Через три недели в России начнется прокат французского «Курска». Интересно, будут ли снова эти «чернобыльские посты» про «не так сняли», «опять наврали»? Или мы наконец поймем, что нельзя рассказывать про гибель 118 человек побасенкой про взрыв мины и подрыв коровы. Что надо учиться рассказывать свою историю. Не каяться, не передергивать, а рассказывать».
Бари и «Крот»
Шокирующая и странная новость пришла из мира шоу-бизнеса – продюсер Бари Алибасов перепутал содержимое стаканов и вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Сейчас он находится в реанимации. В Telegram уже успели похоронить Алибасова, неожиданно возникли сообщения о наследстве группы «На-На», а авторы каналов до сих пор не могут понять, как два стакана оказались рядом.
«Телеграм-каналы наперебой спорят между собой умер ли Бари Алибасов. Хотя ещё вчера для большинства наверняка было бы открытием, что он до сих пор жил»,
- с сарказмом замечает «Солнечный шторм».
«Выяснилось, что Алибасов пьёт стекломой. Никакой это не «Крот» был. Вот настоящий русский человек!»,
- сообщает автор канала «НЕБОЖЕНА».
Канал «Свидетели и Егоры» выдвигает версию попытки самоубийства, основываясь на рекомендациях Роскомнадзора для журналистов при освещении случаев суицида:
«Вот памятка от РКН, из-за которой теперь нельзя писать о способах самоубйиства в СМИ, и нельзя конкретизировать - как именно можно покончить с собой. Когда Барри Алибасов выпил "Крот", все стали писать "случайно или по ошибке" и это угар угарыч, конечно, что люди, ведущие телеграм-каналы ведутся на формулировку, рекомендованную РКН».
Музыкальный канал «Русский шаффл» по случаю рассказывает о малоизвестных контркультурных гранях творчества создателя поп-группы «На-На»:
«Когда наступила гласность, Бари Алибасов решил записать антисоветский альбом. Кругом ругают СССР, а ему почему нельзя? И он с группой «Интеграл» сделал альбом «Мутанты». Там был издевательский рок-н-ролл про советский быт, а главное — голосовые семплы голосов Брежнева, Вышинского и Берии под спецэффектами. Это был первый случай, когда Брежнева цитировали, чтобы сделать музыкальную шутку для фирмы «Мелодия». На дворе был свободный 1989 год, но даже тогда такое было нельзя. Альбом был запрещен».
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