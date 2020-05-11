Путин поручил списать налоги и страховые взносы пострадавшего малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения на видеосовещании с членами правительства и главами региона предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Он уточнил, что списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.

Путин сообщил о запуске кредитной линии поддержки занятости в РФ

Также президент заявил, что самозанятым будут возвращены все налоги за прошлый год год.

Путин сообщил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Выплаты получат семьи с детьми и малоимущие.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесКоронавирусВладимир Путин
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