Путин поручил списать налоги и страховые взносы пострадавшего малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения на видеосовещании с членами правительства и главами региона предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Он уточнил, что списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.