Путин поручил списать налоги и страховые взносы пострадавшего малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения на видеосовещании с членами правительства и главами региона предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Он уточнил, что списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.
Также президент заявил, что самозанятым будут возвращены все налоги за прошлый год год.
Путин сообщил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Выплаты получат семьи с детьми и малоимущие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru