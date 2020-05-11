Путин сообщил о запуске кредитной линии поддержки занятости в РФ

Более того, сам кредит и проценты будут списаны, если предприятие сохранит 90 процентов персонала. По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно, отметил президент.

Как подчеркнул Путин, все регионы РФ готовы к оказанию помощи гражданам, заразившимся коронавирусом. В первую очередь будет возобновлена деятельность предприятий базовых отраслей промышленности. При это все меры санитарной безопасности будут неукоснительно соблюдаться.

