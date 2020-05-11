Путин сообщил о запуске кредитной линии поддержки занятости в РФ
Президент Путин предложил меры по сохранению занятости в РФ после кризиса в результате пандемии. Как заявил глава государства, компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.
Более того, сам кредит и проценты будут списаны, если предприятие сохранит 90 процентов персонала. По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно, отметил президент.
Как подчеркнул Путин, все регионы РФ готовы к оказанию помощи гражданам, заразившимся коронавирусом. В первую очередь будет возобновлена деятельность предприятий базовых отраслей промышленности. При это все меры санитарной безопасности будут неукоснительно соблюдаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru