Путин объявил о выплатах семьям с детьми

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Выплаты получат семьи с детьми и малоимуще.

В частности, сохраняется ранее объявленная выплата по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет в течение трёх месяцев для семей, имеющих право на материнский капитал - с апреля по июнь. Также по 3 тысячи рублей в течение трёх месяцев будут получать семьи, где родители потерял работу. Кроме того, по 5 тысяч рублей в месяц смогут получить за апрель, май , июнь все семьи на ребёнка до 3 лет.

Нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше - с 1 июня. Эти отчисления начисляются с 1 января текущего года. Семья, подавшая заявление на выплаты в июне, разово получит все причитающиеся средства за полгода, а в дальнейшем - ежемесячно. В среднем по стране это составит 5,5 тысяч на ребенка.

Кроме того, в 2 раза увеличивается пособие по уходу за ребёнком - с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане - в основном, матери.

Президент также объявил о ещё одной мере поддержки семей с детьми. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста.

Для получения такой единовременной помощи не надо будет собирать дополнительных справок. Заявление на получение единовременной выплаты можно подать уже с 12 мая на портале госуслуг или через отделения Пенсионного фонда. Выплата будет произведена в июне.



