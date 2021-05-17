Россиянам посоветовали поспешить с покупкой автомобилей

До конца года автомобили в России подорожают на 10-15 процентов. Таков прогноз аналитического агентства «Автостат». Там отметили, что на цены будет влиять ажиотажный спрос на авто, а также отсутствие предложений: из-за коронавируса автопредприятия закрывались на полгода-год.

Автомобильный рынок после коронавуруса начал восстанавливаться, но происходит это медленно, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Ситуация меняется в лучшую сторону, но очень медленно, поэтому рост цен такой заметный. Дефицит может закончиться к осени или к концу года – сложно сказать, здесь много составляющих», - отметил он.

Цены к концу года вырастут значительно, если учесть, что с начала года автомобили уже стали дороже в среднем на 10%, рассказал эксперт. По его словам, на ситуацию с ценами повлияет ряд причин.

«На стоимости автомобилей сказывается падение курса рубля, оно произошло в прошлом году и продолжается сейчас. Курс рубля неустойчивый, скачет вверх-вниз. При этом в любом автомобиле есть какое-то количество импортных комплектующих – соответственно они дорожают. Прошлогодняя девальвация цену не отыграла, из-за этого она продолжит расти. Дефицит – еще одна причина. Понятно, что в условиях дефицита цены растут. Третья – ожидания повышения ставок утилизационного сбора, о котором Минпромторг объявлял уже несколько раз. Производители уже закладывают в цену автомобиля эти будущие повышения», - пояснил Моржаретто.

Кроме того, весной на рынке было представлено много автопремьер, цены на которые выше, чем на модели предыдущего модельного ряда.

«В течение весны появились десятки авто новых моделей, нового поколения и, как правило, они всегда дороже предыдущей модельной линейки. В них появляются новые интересные опции, новые комплектации», - добавил автоэксперт.