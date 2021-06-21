В погоне за конкурентами. Автоэксперт объяснил, почему Lada дорожает
Игорь Моржаретто не удивился повышению цен на отечественный автомобиль, отметив его технические характеристики и качество.
АвтоВАЗ с 2023 года запустит производство новых автомобилей Lada по цене выше 1 миллиона рублей. Об этом рассказал на брифинге с журналистами президент компании Николя Мор. Начиная с 2023 года по 2026 год будут выходить обновления модельного ряда, на первом этапе планируется вывести стоимость Lada в 1 миллион рублей, а на втором — 1,2 миллиона рублей.
Автомобили Lada пользуются спросом у россиян, так как это лучшее соотношение цены и качества на рынке, а повышение цен связано с ценовой политикой ближайших конкурентов компании, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член общественного совета Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России, автоэксперт Игорь Моржаретто.
«Автомобили Lada уже давно не самые дешевые автомобили, цена на новый модельный ряд уже перевалила за миллион. Люди покупают, потому что автомобили интересные – и дизайн хороший, и техническая начинка, и качество. Я считаю, что наша марка ничем не хуже, чем те, которые произведены за рубежом, потому что по всем параметрам в бюджетном классе Lada делает одно из лучших предложений. Есть модели, которые берут дешевизной – это в первую очередь Granta. Она и останется на конвейере на неопределенный срок, потому что это как раз ценовое преимущество – таких дешевых автомобилей ни в России, ни в Европе сейчас нет. Появится целый ряд новых моделей уже к концу будущего года, они будут подороже, но это будет что-то еще интереснее», - отметил Моржаретто.
По его словам, уже сейчас российский автомобиль конкурирует с популярными иномарками в бюджетном сегменте, а повышение цены обусловлено средней ценой на рынке.
«Lada и сейчас конкурирует с бюджетными иномарками – KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda. То же самое сохранится и в будущем, потому что в принципе сейчас уже средняя цена автомобиля в России при покупке составляет примерно один миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей, дешевле ничего не будет. Бюджетные автомобили практически все уже стоят в районе миллиона», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Минэкономики не поддержало предложения МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге. Ведомство нашло ряд положений проекта, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц, а некоторые из них вводят избыточные запреты и ограничения.
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