Осеннюю погоду в Москве отменили, но прохладу пообещали
Синоптики Росгидрометцентра предупредили жителей Московского региона о грозах с сильным порывистым ветром в середине недели. Согласно их прогнозам, в четверг днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, при грозах порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.
Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в последующие два дня циклон принесет столичному региону прохладную облачную погоду с дождями.
Но в Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву. Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о похолодании до 13–15 градусов. Однако, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что все дело в привыкании москвичей и жителей столичного региона к невероятной жаре. В этой связи понижение температуры воспринимается нами как приход холодов. Но по цифрам, температурный фон будет отличаться от нормы лишь на 2 градуса. Небольшое понижение — до +22…+24 — начнется со вторника, 25 июня и к субботе столбики термометров покажут +16…+21 градус.
Ранее НСН писала, что в 30-градусную жару в квартирах жителей Подмосковья включили отопление.
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