Синоптики Росгидрометцентра предупредили жителей Московского региона о грозах с сильным порывистым ветром в середине недели. Согласно их прогнозам, в четверг днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, при грозах порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в последующие два дня циклон принесет столичному региону прохладную облачную погоду с дождями.