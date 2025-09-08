Депутата Госдумы не смутил триллион рублей налогового недобора
Резервы России позволяют справиться с нехваткой денег, если она будет серьезной, заявил НСН Анатолий Аксаков.
В этом году бюджет может получить меньше налогов из-за высокой ключевой ставки и инфляции, но это не станет проблемой, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с НСН.
По итогам года федеральный бюджет России может недополучить триллион рублей налога на прибыль, что составляет почти четверть от заложенной в планах суммы (4,2 триллиона рублей). По состоянию на конец августа доходы государства от этого налога составили только 2,3 триллиона, а нынешняя динамика позволяет посчитать, что эта сумма, скорее всего, достигнет 3,4 триллионов рублей к концу декабря. Об этом со ссылкой на данные портала «Электронный бюджет» сообщили «Известия». Аксаков отметил, что недобор не станет проблемой для государства.
«Очевидно, проблема в реализации продукции. Рост ВВП замедлился, продается меньше товаров, поэтому и ниже налог на прибыль. Это главная причина. К тому же, повысились платежи по кредитам из-за высоких процентных ставок. Третьим фактором является себестоимость сырья для производства. Она возросла, к этому еще добавилась инфляции, доходы снизились. Это привело к тому, что самой прибыли у бизнеса стало меньше. Для бюджета недобор уменьшит возможности, но это не страшно, так как дефицит можно покрыть за счет выпуска ценных бумаг. К тому же, у нас огромные международные резервы, 600 миллиардов долларов, которые мы можем всегда использовать для внутренних задач», — подчеркнул он.
Ранее кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган объяснил НСН, какой размер дефицита бюджета не является критическим для России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минэнерго США призвал Европу отказаться от российских газа и нефти
- Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику
- Закусывать не надо: Диетолог назвала «полезную дозу» вина
- Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»
- Депутата Госдумы не смутил триллион рублей налогового недобора
- Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки
- Турецкой оппозиции посоветовали следить за собой, а не за Эрдоганом
- Кинокритик назвала самые сильные фильмы Венецианского фестиваля
- Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера
- В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru