В этом году бюджет может получить меньше налогов из-за высокой ключевой ставки и инфляции, но это не станет проблемой, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с НСН.



По итогам года федеральный бюджет России может недополучить триллион рублей налога на прибыль, что составляет почти четверть от заложенной в планах суммы (4,2 триллиона рублей). По состоянию на конец августа доходы государства от этого налога составили только 2,3 триллиона, а нынешняя динамика позволяет посчитать, что эта сумма, скорее всего, достигнет 3,4 триллионов рублей к концу декабря. Об этом со ссылкой на данные портала «Электронный бюджет» сообщили «Известия». Аксаков отметил, что недобор не станет проблемой для государства.