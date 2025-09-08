Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки

Центробанк России будет плавно снижать ключевую ставку. Таким мнением с NEWS.ru поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

По его словам, отказ от резкого снижения ставки позволит сохранить позитивный тренд на уменьшение инфляции.

Щербаченко назвал маловероятным сохранение ставки на уровне 18% и допустил, что на ближайшем заседании 12 сентября Центробанк снизит её на 1% - до 17%.

«Наиболее вероятный сценарий — снижение на 1%. Последующие октябрьское заседание станет возможностью оценить последствия сентябрьского шага», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что к концу 2025 года ключевая ставка будет постепенно снижена до 15%, сообщает RT.

