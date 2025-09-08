Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки

По его словам, отказ от резкого снижения ставки позволит сохранить позитивный тренд на уменьшение инфляции.

Щербаченко назвал маловероятным сохранение ставки на уровне 18% и допустил, что на ближайшем заседании 12 сентября Центробанк снизит её на 1% - до 17%.

«Наиболее вероятный сценарий — снижение на 1%. Последующие октябрьское заседание станет возможностью оценить последствия сентябрьского шага», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что к концу 2025 года ключевая ставка будет постепенно снижена до 15%, сообщает RT.

