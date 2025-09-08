Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки
Центробанк России будет плавно снижать ключевую ставку. Таким мнением с NEWS.ru поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, отказ от резкого снижения ставки позволит сохранить позитивный тренд на уменьшение инфляции.
Щербаченко назвал маловероятным сохранение ставки на уровне 18% и допустил, что на ближайшем заседании 12 сентября Центробанк снизит её на 1% - до 17%.
«Наиболее вероятный сценарий — снижение на 1%. Последующие октябрьское заседание станет возможностью оценить последствия сентябрьского шага», — заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что к концу 2025 года ключевая ставка будет постепенно снижена до 15%, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику
- Закусывать не надо: Диетолог назвала «полезную дозу» вина
- Объявлен последний участник конкурса «Интервидение»
- Депутата Госдумы не смутил триллион рублей налогового недобора
- Экономист Щербаченко допустил плавное снижение ключевой ставки
- Турецкой оппозиции посоветовали следить за собой, а не за Эрдоганом
- Кинокритик назвала самые сильные фильмы Венецианского фестиваля
- Женщина-ястреб и турбулентность: Что будет с Японией после отставки премьера
- В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО
- Вступление Украины назвали последним «гвоздем в крышке гроба» Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru