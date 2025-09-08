Си Цзиньпин: Торговые войны подрывают мировую экономику

Изменения в мире в настоящее время ускорили развитие, «процветают гегемонизм, односторонность и протекционизм». Как пишет агентство Синьхуа, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС на внеочередном саммите согласуют «реакцию» на пошлины Трампа

Выступая на онлайн-саммите БРИКС, он указал, что отдельные государства «развязывают торговые и тарифные войны».

«Они серьёзно подрывают мировую экономику и наносят серьёзный ущерб правилам международной торговли», - подчеркнул китайский лидер.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая являются образцом межгосударственных отношений, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
