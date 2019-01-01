В 30-градусную жару в квартирах жителей Подмосковья включили отопление

Жильцам одного из домов на ул. Молодежный проезд в Протвино в разгар июня дали отопление. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на сообщения местных жителей, которые они публикуют в соцсетях.

«А у нас отопление включили! На полную! Теперь на улице 30 и дома столько же», – написала одна их жительниц дома по Молодежному проезду. Она обнаружила это, когда поняла, что в её квартире стало невыносимо душно. И это при том, что столбики термометров держаться у отметки в +30 градусов.

В свою очередь представители администрации городского округа Протвино рассказали, что таким образом управляющая компания промывала систему отопления. Специалисты подчеркнули, что на промывку одного стояка горячей водой требуется 10–15 минут. Однако из-за инертности системы батареи могут оставаться горячими в течение более длительного времени.

Добавим, в предстоящую субботу в Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Как отметили в Росгидрометцентре, он объявлен в регионе из-за высокой пожарной опасности.

