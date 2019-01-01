Диетолог: От жары спасет «Мохито»

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с выводами Роскачества, также отметив воду в качестве главного напитка, спасающего от жажды в жаркую погоду. Однако помимо этого специалист назвала еще несколько напитков и объяснила, как именно и в каких количествах их стоит употреблять в жару.

«Универсальным напитком во время жары является исключительно вода. Обычная H2O вкусная, полезная, комнатной температуры или прохладная вода. Главное – не холодная и не очень горячая. Дополнительно к воде, которую, кстати, нужно пить не менее, чем два с половиной, а то и три литра в жаркий день по 150-200 мл. каждые 45-60 минут. Дополнительно к воде можно пить зеленый и белый чай, как это делают на Востоке. Только чай должен быть горячий, чтобы снять жар внутренний. В то же время не забывать надо пить еще больше воды, потому что при употреблении горячего чая потери жидкости организмом с потом и при дыхании усиливаются. Поэтому горячий чай нужно опять-таки дополнить обычной негазированной водой. Можно пить отвар душицы, мяты, череды и других травяных видов чая. Можно делать безалкогольный коктейль “Мохито” с мятой и лаймом. Вот таким, пожалуй напиткам надо отдавать свое предпочтение», - сообщила она.

Кроме того, диетолог предостерегла от употребления сладких напитков. По ее словам, это может отрицательно сказаться на работе организма.

«Если человек будет злоупотреблять сладкими напитками и газированными, он не напьется никогда. Такие напитки не утоляют чувство жажды, а только поддерживают и усиливают ее. Сладость, попадая в кишечник, в условиях замедленной перистальтики при жаре будет поддерживать процессы брожения, нарушать состояние микрофлоры кишечника и ухудшать переваривание тех продуктов, которые будет употреблять человек в жару», - пояснила собеседник НСН.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

