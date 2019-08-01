Косатки, свобожденные из «китовой тюрьмы», сгруппировались

Косатки, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море, стараются держаться недалеко друг от друга. Как отмечает телеканал 360, об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Животные из первого и второго выпуска в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, что позволяет предположить, что они объединились», — цитирует ВНИРО телеканал.