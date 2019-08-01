Косатки, свобожденные из «китовой тюрьмы», сгруппировались

Косатки, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море, стараются держаться недалеко друг от друга. Как отмечает телеканал 360, об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Животные из первого и второго выпуска в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга и двигаются синхронно, что позволяет предположить, что они объединились», — цитирует ВНИРО телеканал.

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Напомним, первый выпуск животных состоялся 27 июня, «китовую тюрьму» покинули две косатки и шесть белух. Второй выпуск состоялся 16 июля, на свободе оказались три косатки.

Ранее океанолог Дмитрий Глазов в эфире НСН заявил, что пока преждевременно говорить, смогут ли выжить выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки.

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Фото: РИА Новости
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