«Greenpeace Россия»: Косаток и белух просто выбросили в море

По мнению эколога, животных нужно было доставлять к месту выпуска морем. «[Замдиректора по науке ВНИРО Вячеслав] Бизиков на консилиуме 18 июня говорил, что они обратились к Тихоокеанскому флоту за помощью, чтоб те им предоставили суда. Раньше флот обещал, что поможет с этим. Очень бы хотелось, чтобы следующие выпуски животных проходили с помощью Тихоокеанского флота. Чтобы грузили животных на большие суда, которые не очень подвержены качке. Это будет гораздо быстрее, животные будут гораздо меньше страдать. И их последующая адаптация в море с большей вероятностью будет успешной. То как их везут – это просто жестокость. Столько перегрузок, в фурах», - посетовал он.

Ранее представительница команды Кусто, директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в беседе с НСН также высказалась за морскую транспортировку узников китовой тюрьмы. Она указывала, что в рекомендациях команды Кусто и в плане ВНИРО было согласовано, что на месте выпуска должны установлены вольеры, в которых киты будут проходить реабилитацию после транспортировки.

«Им необходимо какое-то время, чтобы прийти в себя», - поясняла она.

Отказ от помощи Тихоокеанского флота может быть связан с тем, что контракты на транспортировку животных ВНИРО заключил с тем же самыми компаниями, которые выловили косаток и белух. На сайте госзакупок 19 июня, накануне прямой линии Владимира Путина, на которой было объявлено о начале операции по освобождению мормлеков, были размещены тендеры на оказание услуг по транспортировке китообразных на общую сумму более 38 млн рублей. Из них 20 млн достались ООО «Океанариум ДВ» за перевозку двух косаток, 9 млн - «Сочинскому дельфинарию» за трех белух, 6 млн - «Афалине» за двух белух, и еще за одну белуху 3 млн получило ООО «Белый кит». Любопытно также, что со стороны отловщиков все контракты на перевозку заключил один и то же человек – представитель по доверенности Светлана Швец.

Все это дает основания сомневаться в том, что операция по освобождению узников китовой тюрьмы пройдет в полном соответствии с рекомендациями ученых и поручением президента Путина. Тем более, что независимых специалистов, общественников и СМИ к ней не допускают

«Неприятно, что общественность при этом вообще не присутствует, фотографий практически нет. Все, что мы знаем, мы знаем со слов ВНИРО. У меня нет к ним стопроцентного доверия. При том, что и Путин говорил, что надо привлекать общественность, и Гордеев говорил. И Бизиков говорил, что будем привлекать! В результате это все остается словами. Журналистам в Хабаровске при перегрузке не давали снимать. Почему не давали?» - задается вопросом Оганес Таргулян.

Отметим также, что сегодня океанолог Жан-Мишель Кусто обнародовал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросил подключить к операции по спасению китообразных международных специалистов и российских наблюдателей. И снова выразил готовность оказать любую посильную помощь.

