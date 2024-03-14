Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Около 1,2 млн пассажиров перевозит Кольцевая линия московского метро в будни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что она соединяет почти все радиальные ветки и семь из десяти ж/д вокзалов города. Каждая станция кольца – объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира, отметил Собянин.

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На Кольцевой ветке всегда применялись самые современные технологии. Например, в 1950-х годах здесь впервые в подземке появился автоинформатор, в 1960-х – система АРС-АЛС, автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости. А в 1970-х машинисты начали работать без помощников.

Сейчас по Кольцевой пассажиров перевозят современные составы «Москва-2020». Интервалы между поездами в часы пик составляют полторы минуты.

14 марта 1954 года третья очередь Кольцевой линии была сдана в эксплуатацию, и кольцо замкнулось.

В понедельник, 11 марта, Собянин принял участие в запуске на Замоскворецкой линии метро первого поезда новой серии «Москва-2024». По его словам, с 2010 года средний возраст поездов столичного метро уменьшился с 24 до 12 лет. Мэр рассказал, что через два года выйдут поезда серии «Москва-2026».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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