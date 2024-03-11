Собянин: На «Активном гражданине» выберут лучший дизайн новых станций метро
Голосование за самые красивые станции метро Москвы, появившиеся за последние пять лет, запустили в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как напомнил градоначальник, с 2011 года в Москве открылось 83 станции метро, дизайн каждой из них уникален.
«Например, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, "Аэропорта Внуково" – с гражданской авиацией», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Также мэр напомнил, что оформление станции «Сокольники» Большой кольцевой линии связано с историей московского метростроения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru