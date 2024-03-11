Собянин: На Замоскворецкую линию вышли самые современные поезда метро

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске на Замоскворецкой линии метро первого поезда новой серии «Москва-2024».

По его словам, с 2010 года средний возраст поездов столичного метро уменьшился с 24 до 12 лет. Мэр рассказал, что через два года выйдут поезда серии «Москва-2026». Собянин подчеркнул, что Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами «Москва-2024» и «Москва-2026».

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Мэр также указал, что новые поезда позволят перевозить большее количество горожан. Так, по сравнению с серией «Москва-2020» новый поезд стал комфортнее для пассажиров, а также удобнее в техническом обслуживании. Было увеличено расстояние в проходе между сидениями, а также увеличена ширина сидений. В свою очередь USB-зарядки перенесли с сидений на поручни.

Максимальная вместимость поезда «Москва-2024» выросла на 10%, а двери стали шире на 32%. По действующему контракту, в 2024–2025 годы планируется поставить 560 вагонов «Москва-2024», 448 из них будут перевозить пассажиров Замоскворецкой линии.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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