«НАШЕСТВИЕ» прирастает пляжным волейболом и фитнес - разминками

Турниры по пляжному футболу и волейболу давно стали неотъемлемой частью «НАШЕСТВИЯ», которое отмечает в этом году 20-летие. О том, как выросло число любителей спорта среди гостей Главного Приключения Года, в эфире НСН рассказал главный судья турнира по пляжному волейболу Алексей Яшин.

«Уже 12 лет мы проводим этот турнир. С течением времени мы увеличили число команд до 64. И полностью сетка у нас забита — желающих очень много! Ещё до “Нашествия” 77 команд изъявили желание участвовать, но фактически, конечно, пришло меньше — в силу погодных условий или каких-то других. Тем не менее, турнир состоялся, он идёт по плану. Сегодня мы определим четыре лучшие команды, и завтра к обеду на Главной сцене будет вручён приз этого турнира», — рассказал Яшин.