«НАШЕСТВИЕ» прирастает пляжным волейболом и фитнес - разминками
Судья турнира, который проходит на поле Главного Приключения Года, отметил в эфире НСН приток поклонников спортивных игр.
Турниры по пляжному футболу и волейболу давно стали неотъемлемой частью «НАШЕСТВИЯ», которое отмечает в этом году 20-летие. О том, как выросло число любителей спорта среди гостей Главного Приключения Года, в эфире НСН рассказал главный судья турнира по пляжному волейболу Алексей Яшин.
«Уже 12 лет мы проводим этот турнир. С течением времени мы увеличили число команд до 64. И полностью сетка у нас забита — желающих очень много! Ещё до “Нашествия” 77 команд изъявили желание участвовать, но фактически, конечно, пришло меньше — в силу погодных условий или каких-то других. Тем не менее, турнир состоялся, он идёт по плану. Сегодня мы определим четыре лучшие команды, и завтра к обеду на Главной сцене будет вручён приз этого турнира», — рассказал Яшин.
Напомним, для любителей активного отдыха на поле «НАШЕСТВИЯ» подготовлена специальная спортивная программа, состоящая из тематических 30-минутных зарядок (рок-зарядка, crossfit и йога). В финальный день фестиваля зарядка состоится в 8.30 утра. Профессиональные фитнес инструкторы разбудят гостей фестиваля с помощью упражнений для растяжки всего тела в дополнение к универсальной фитнес-разминке.
Добавим, ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал о своеобразном способе придерживаться здорового образа жизни, а также просветил прессу по поводу других активностей в своей жизни, помимо музыкальной карьеры.
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