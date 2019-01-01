Нашествие - 2019

«НАШЕСТВИЕ» прирастает пляжным волейболом и фитнес - разминками

20 июля19:20

Судья турнира, который проходит на поле Главного Приключения Года, отметил в эфире НСН приток поклонников спортивных игр.  

Турниры по пляжному футболу и волейболу давно стали неотъемлемой частью «НАШЕСТВИЯ», которое отмечает в этом году 20-летие. О том, как выросло число любителей спорта среди гостей Главного Приключения Года, в эфире НСН рассказал главный судья турнира по пляжному волейболу Алексей Яшин.

«Уже 12 лет мы проводим этот турнир. С течением времени мы увеличили число команд до 64. И полностью сетка у нас забита — желающих очень много! Ещё до “Нашествия” 77 команд изъявили желание участвовать, но фактически, конечно, пришло меньше — в силу погодных условий или каких-то других. Тем не менее, турнир состоялся, он идёт по плану. Сегодня мы определим четыре лучшие команды, и завтра к обеду на Главной сцене будет вручён приз этого турнира», — рассказал Яшин.

У космонавтов есть свой музыкальный фестиваль

Напомним, для любителей активного отдыха на поле «НАШЕСТВИЯ» подготовлена специальная спортивная программа, состоящая из тематических 30-минутных зарядок (рок-зарядка, crossfit и йога). В финальный день фестиваля зарядка состоится в 8.30 утра. Профессиональные фитнес инструкторы разбудят гостей фестиваля с помощью упражнений для растяжки всего тела в дополнение к универсальной фитнес-разминке.

Добавим, ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал о своеобразном способе придерживаться здорового образа жизни, а также просветил прессу по поводу других активностей в своей жизни, помимо музыкальной карьеры.

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ФОТО: Марина Малафеева
ТЕГИ:Нашествие 2019Волейбол