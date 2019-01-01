Космонавт Сергей Рязанский в пресс-центре фестиваля «НАШЕСТВИЕ» рассказал об эмоциях космонавтов перед началом полёта.

«Начало полёта для каждого из нас – это буря личных эмоций и один из самых ответственных и опасных этапов полёта, корабль будто стоит на бочке с порохом: от нас ничего не зависит, всё зависит от надёжности техники и инженеров, в которых мы верим. Увидеть старт ракеты – это замечательная возможность. Очень хочется, чтобы люди заразились положительными эмоциями и смогли передать часть этой положительной энергии нашему экипажу, чтобы помочь ему преодолеть начало полёта. Идёт работа, проверка всех систем, но всё равно возникают паузы, и для того, чтобы человек не думал о всяких глупостях, не скучал, включается музыка из его плейлиста», - заявил он.

Космонавт Олег Артемьев добавил, что у членов экипажа перед полётом в космос даже есть традиция проводить свой музыкальный фестиваль.

«Сейчас за 2 часа до начала полёта космонавты уже получили волшебный пинок от главного конструктора, сфотографировались у ракеты и забираются по лифту на ракету. Борт инженер левого кресла и правого кресла, и борткомандир занимают места. Время перед запуском ракеты – это очень волнительный момент: во время него ракета подрагивает и покачивается, но больше космонавтов волнуются те, кто их укладывает. Эти 2 часа они будут готовиться к старту, стартовая команда будет покидать комплекс, и они будут слушать музыку, у них тоже будет музыкальный фестиваль, но международный. Каждый член экипажа имеет право на 5 песен. На сайте «Роскосмоса» эти композиции должны быть, их может послушать каждый», - сообщил космонавт.

Сегодня в 19.28 зрители фестиваля будут наблюдать в прямом эфире на экране Глaвной сцены стaрт космической рaкеты «Союз-ФГ» с пилотируемым корaблем «Союз МС-13».



Зaвтрa, в день зaкрытия «Глaвного приключения годa», будет проведен мaсштaбный космический флешмоб «НAШЕСТВИЯ»: специaлисты «Роскосмосa» сделaют снимки с одного из своих спутников, итогом стaнет огромнaя космическaя фотогрaфия территории фестивaля.



Нaпомним, в первый день фестивaля зрители могли пройти тестировaние здоровья, попробовaв свои силы в нaстоящем отборе в отряд космонaвтов.

