Футболист сборной России завершил игровую карьеру

Экс-полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.

Об этом сообщил агент спортсмена, уточнив, что более никакой дополнительной информации не последует, потому что озвученной – достаточно.

При этом в услугах Денисова заинтересован ФК «Сочи», заинтересован ли хавбек неизвестно.