Футболист сборной России завершил игровую карьеру
Экс-полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.
Об этом сообщил агент спортсмена, уточнив, что более никакой дополнительной информации не последует, потому что озвученной – достаточно.
При этом в услугах Денисова заинтересован ФК «Сочи», заинтересован ли хавбек неизвестно.
Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит». После этого играл в составе «Анжи» и московского «Динамо». В «Локомотив» он перешел с 2016 года, напоминает «Свободная пресса».
В составе «железнодорожников» 35-летний футболист стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.
Ранее НСН писала, что в подсветке Останкинской телебашни на сутки появились красный и зеленый цвета в честь победы футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России.
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