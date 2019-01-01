Нигматуллин назвал нового обладателя Кубка России по футболу
Экс-вратарь сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматтулин сделал свой прогноз на финальный матч Кубка России по футболу.
Сегодня, 22 мая, станет известен обладатель Кубка России по футболу нынешнего сезона. В Самаре состоится финальный матч между московским «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Игру придут посмотреть 45 тысяч человек. В Самару приехало 10 тысяч болельщиков «Локомотива» и 3 тысячи болельщиков «Урала». Известно, что москвичи сыграют в красной форме , а екатеринбуржцы в своем микроблоге в Twitter сообщили, что проведет матч в белой. Встреча команд начнется в 18:30 по московскому времени. «Локомотив» встречался с «Уралом» в Кубке России в 2017 году, тогда победу праздновали железнодорожники (2:0).
Экс-вратарь сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматтулин поддержал в беседе с НСН идею проведения решающих матчей на региональных стадионах.
«Полностью поддерживаю идею проведения матча финала Кубка страны по разным городам. В провинции обожают футбол и уверен, что в Самаре будет полный стадион. Из Екатеринбурга приеду, из Москвы ожидается 10 тысяч болельщиков. В Самаре будет праздник безусловно. Там прекрасный стадион, который тоже нужно использовать и дарить возможность видеть финал Кубка России не только в Москве, как это было раньше, но и в других городах. Так что уверен, что на футболе это скажется только положительным образом», - рассказал футболист.
Нигматуллин также сделал прогноз, кто из финалистов станет обладателем Кубка России в этом году.
«Что касается фаворитов, то "Локомотив", конечно же, опытнее. Юрий Павлович Семин опытнее в плане выигрыша финалов. Команда изначально, скажем так, по классу, по подбору игроков мастеровитее. Но Дмитрий Парфенов, который является главным тренером "Урала", в прошлом году побеждал с другой командой, в этом году вышел в финал. Так что он показывает завидную стабильность в этом плане и собирается, видимо, составить конкуренцию Юрию Павловичу Семину в количестве выигранных кубков. Во всяком случае, возраст позволяет. Я с небольшим преимуществом отдаю предпочтение "Локомотиву"», - сообщил экс-вратарь московской команды.
Футболист также прокомментировал мнение о падении престижности первенства страны. Он заявил, что Кубок России по-прежнему остается важным этапом в карьере каждого спортсмена.
«Не соглашусь с тем мнением, что Кубок России стал не таким престижным. Это трофей. Трофей, за который платят деньги хорошие, который позволяет команде играть в Лиге Европы. У каждого футболиста есть мечта выиграть Кубок России. Я выиграл его дважды и я счастлив, всегда буду об этом тепло вспоминать и рассказывать детям и внукам. Кубок престижен, почетен, поэтому уверен, что будет бойня сегодня», - заключил Нигматуллин.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе не будет меняться до сезона 2020-2021. Советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН рассказал, почему необходимо сохранять лимит.
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