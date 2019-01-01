Нигматуллин назвал нового обладателя Кубка России по футболу

Сегодня, 22 мая, станет известен обладатель Кубка России по футболу нынешнего сезона. В Самаре состоится финальный матч между московским «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Игру придут посмотреть 45 тысяч человек. В Самару приехало 10 тысяч болельщиков «Локомотива» и 3 тысячи болельщиков «Урала». Известно, что москвичи сыграют в красной форме , а екатеринбуржцы в своем микроблоге в Twitter сообщили, что проведет матч в белой. Встреча команд начнется в 18:30 по московскому времени. «Локомотив» встречался с «Уралом» в Кубке России в 2017 году, тогда победу праздновали железнодорожники (2:0).

Экс-вратарь сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматтулин поддержал в беседе с НСН идею проведения решающих матчей на региональных стадионах.

«Полностью поддерживаю идею проведения матча финала Кубка страны по разным городам. В провинции обожают футбол и уверен, что в Самаре будет полный стадион. Из Екатеринбурга приеду, из Москвы ожидается 10 тысяч болельщиков. В Самаре будет праздник безусловно. Там прекрасный стадион, который тоже нужно использовать и дарить возможность видеть финал Кубка России не только в Москве, как это было раньше, но и в других городах. Так что уверен, что на футболе это скажется только положительным образом», - рассказал футболист.