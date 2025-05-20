Глава OMV не поддержал полный отказ ЕС от газа из России

Европейским странам не следует полностью отказываться от импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, после наступления мира Европа могла бы сохранить ограниченные поставки из России, что, по его словам, могло бы способствовать развитию конкуренции на рынке и формированию более выгодных цен на энергию.