Глава OMV не поддержал полный отказ ЕС от газа из России
Европейским странам не следует полностью отказываться от импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн в интервью немецкому изданию Die Welt.
По его словам, после наступления мира Европа могла бы сохранить ограниченные поставки из России, что, по его словам, могло бы способствовать развитию конкуренции на рынке и формированию более выгодных цен на энергию.
Он напомнил, что около 10% текущего газового спроса в Европе все еще покрывается за счет поставок из РФ, несмотря на действующие ограничения.
Штерн подчеркнул, что вопрос энергоснабжения требует стратегического подхода. Он также напомнил, что OMV прекратила сотрудничество с российскими партнерами: в декабре 2024 года компания расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом», а деловые связи с Москвой были свернуты еще ранее, после начала боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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