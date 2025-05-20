Глава OMV не поддержал полный отказ ЕС от газа из России

Европейским странам не следует полностью отказываться от импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, после наступления мира Европа могла бы сохранить ограниченные поставки из России, что, по его словам, могло бы способствовать развитию конкуренции на рынке и формированию более выгодных цен на энергию.

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Он напомнил, что около 10% текущего газового спроса в Европе все еще покрывается за счет поставок из РФ, несмотря на действующие ограничения.

Штерн подчеркнул, что вопрос энергоснабжения требует стратегического подхода. Он также напомнил, что OMV прекратила сотрудничество с российскими партнерами: в декабре 2024 года компания расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом», а деловые связи с Москвой были свернуты еще ранее, после начала боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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