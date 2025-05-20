Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции

Российский режиссер Кирилл Серебренников вышел на премьеру своего нового фильма на Каннском кинофестивале, приколов к пиджаку знак ордена Почетного легиона — одной из высших государственных наград Франции. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

На фестивале в Каннах Серебренников представил картину «Исчезновение Йозефа Менгеле», посвященную нацистскому врачу, известному своими преступлениями и экспериментами над заключенными концлагеря Аушвиц.