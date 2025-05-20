Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции
Российский режиссер Кирилл Серебренников вышел на премьеру своего нового фильма на Каннском кинофестивале, приколов к пиджаку знак ордена Почетного легиона — одной из высших государственных наград Франции. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».
На фестивале в Каннах Серебренников представил картину «Исчезновение Йозефа Менгеле», посвященную нацистскому врачу, известному своими преступлениями и экспериментами над заключенными концлагеря Аушвиц.
Показ прошел в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая.
Каннский кинофестиваль — один из самых престижных киносмотров в мире, ежегодно проходящий во французском городе Канны с 1946 года. Его главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» — считается одной из высших наград в киноиндустрии, передает «Радиоточка НСН».
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