Каллас заявила об ограниченном влиянии санкций против РФ на экономику ЕС
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что введенные против России санкции оказали лишь ограниченное влияние на экономику Евросоюза. По ее словам, негативный эффект удалось минимизировать благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.
Выступая по итогам заседания министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе, Каллас подчеркнула, что отказ от зависимости от российских энергоносителей сыграл ключевую роль в снижении экономических рисков для стран сообщества.
Ранее постпредство России при ЕС в комментарии к введению 17-го пакета санкций выразило противоположную точку зрения.
В дипмиссии заявили, что односторонние антироссийские меры стали одним из факторов, усугубивших экономическую ситуацию в самом Евросоюзе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru