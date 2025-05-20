РКН предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с «двойным обзвоном»

Роскомнадзор зафиксировал активизацию мошеннической схемы с «двойным обзвоном», при которой злоумышленники сначала звонят жертве от имени мошенников, а затем представляются якобы разоблачающими их силовиками. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Известий».

В ведомстве пояснили, что при обращении граждан специалисты Центра правовой помощи в цифровой среде анализируют каждый случай. Если жертва не понесла юридически значимых последствий, ей дают рекомендации по соблюдению цифровой гигиены. В случаях утечки персональных данных пострадавшим оказывают юридическую помощь.