РКН предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с «двойным обзвоном»

Роскомнадзор зафиксировал активизацию мошеннической схемы с «двойным обзвоном», при которой злоумышленники сначала звонят жертве от имени мошенников, а затем представляются якобы разоблачающими их силовиками. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Известий».

В ведомстве пояснили, что при обращении граждан специалисты Центра правовой помощи в цифровой среде анализируют каждый случай. Если жертва не понесла юридически значимых последствий, ей дают рекомендации по соблюдению цифровой гигиены. В случаях утечки персональных данных пострадавшим оказывают юридическую помощь.

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Представители ведомства напомнили, что нельзя передавать по телефону личную и финансовую информацию, включая номера банковских карт, пароли и коды. При получении подозрительных звонков гражданам советуют не поддаваться давлению и угрозам, а перепроверять информацию через официальные каналы.

Роскомнадзор также призвал граждан не торопиться с принятием решений, консультироваться с близкими и самостоятельно связываться с организациями по проверенным контактам. Помимо этого, в РКН подчеркнули, что не следует выполнять никаких операций в банкоматах по просьбе третьих лиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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