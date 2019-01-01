Общество
В финале Кубка России по футболу в Самаре «Локомотив» обыграл екатеринбургский клуб «Урал» со счетом 1:0 и стал рекордным, восьмикратным, обладателем трофея.
Останкинская телебашня окрасилась в цвета «Локомотива»
22 мая22:08
В подсветке Останкинской телебашни на сутки появились красный и зеленый цвета в честь победы футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России, передает Агентство «Москва».
В финале Кубка России по футболу в Самаре «Локомотив» обыграл екатеринбургский клуб «Урал» со счетом 1:0 и стал рекордным, восьмикратным, обладателем трофея.
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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:Останкино
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