Общество

Останкинская телебашня окрасилась в цвета «Локомотива»

22 мая22:08

В подсветке Останкинской телебашни на сутки появились красный и зеленый цвета в честь победы футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России, передает Агентство «Москва».

Эксперт рассказал, сколько простоит Останкинская башня

В финале Кубка России по футболу в Самаре «Локомотив» обыграл екатеринбургский клуб «Урал» со счетом 1:0 и стал рекордным, восьмикратным, обладателем трофея.

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:Останкино

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