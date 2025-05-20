Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом

Один из самых богатых депутатов Госдумы, единоросс Олег Савченко, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

В беседе с РБК он пояснил, что намерен сосредоточиться на международном инфраструктурном проекте, которым занимался до избрания в Думу в 2021 году. По словам Савченко, речь идет о развитии транспортного коридора с участием терминалов в дружественных России странах — в частности, в Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.

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Савченко подчеркнул, что реализация проекта требует постоянных командировок и значительных временных затрат, что делает невозможным совмещение с законотворческой деятельностью. Он добавил, что планирует вернуться к привычной работе по администрированию и запуску бизнес-процессов.

По данным декларации за 2021 год, Савченко задекларировал доход в 627 миллионов рублей и более 4,5 миллиарда рублей на счетах. До прихода в политику он был известен как предприниматель — основал «Русскую подшипниковую компанию» и стал совладельцем ряда крупных регистраторских фирм. После 2021 года сведения о его доходах не публиковались, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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