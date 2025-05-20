Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом

Один из самых богатых депутатов Госдумы, единоросс Олег Савченко, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

В беседе с РБК он пояснил, что намерен сосредоточиться на международном инфраструктурном проекте, которым занимался до избрания в Думу в 2021 году. По словам Савченко, речь идет о развитии транспортного коридора с участием терминалов в дружественных России странах — в частности, в Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.