Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом
Один из самых богатых депутатов Госдумы, единоросс Олег Савченко, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.
В беседе с РБК он пояснил, что намерен сосредоточиться на международном инфраструктурном проекте, которым занимался до избрания в Думу в 2021 году. По словам Савченко, речь идет о развитии транспортного коридора с участием терминалов в дружественных России странах — в частности, в Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.
Савченко подчеркнул, что реализация проекта требует постоянных командировок и значительных временных затрат, что делает невозможным совмещение с законотворческой деятельностью. Он добавил, что планирует вернуться к привычной работе по администрированию и запуску бизнес-процессов.
По данным декларации за 2021 год, Савченко задекларировал доход в 627 миллионов рублей и более 4,5 миллиарда рублей на счетах. До прихода в политику он был известен как предприниматель — основал «Русскую подшипниковую компанию» и стал совладельцем ряда крупных регистраторских фирм. После 2021 года сведения о его доходах не публиковались, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп считает, что санкционные угрозы сорвут диалог США и России
- Экс-ректор ПсковГУ стала фигурантом нового дела о превышении полномочий
- Каллас заявила об ограниченном влиянии санкций против РФ на экономику ЕС
- Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом
- ЕС готовит новые энергетические санкции против России в рамках 18-го пакета
- РКН предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с «двойным обзвоном»
- Глава OMV не поддержал полный отказ ЕС от газа из России
- Медведев фразой из «17 мгновений весны» объяснил недоверие к США
- США заявили об угрозе со стороны ядерных и космических разработок России
- Вяльбе фразой о «Жигулях» объяснила, почему не верит в российские лыжи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru