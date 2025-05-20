Две женщины ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный Белгородской области пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, рук и ног. Ее доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, где врачи борются за ее жизнь.

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Вторая женщина получила множественные осколочные ранения. После оказания первой помощи в Октябрьской районной больнице ее планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков подчеркнул, что обе пострадавшие — мирные жители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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