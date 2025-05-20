Экс-ректор ПсковГУ стала фигурантом нового дела о превышении полномочий
Бывший ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, ранее арестованная по делу о мошенничестве, стала фигурантом нового уголовного производства. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, ей вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).
По версии следствия, в 2023-2024 годах Ильина незаконно получила от одного из подчиненных 1,45 миллион рублей, перечисленных из бюджета вуза.
Средства были изъяты под давлением, в результате чего работник понес материальный ущерб и лишился законного вознаграждения.
В ведомстве подчеркнули, что действия Ильиной нанесли ущерб репутации университета и в целом подорвали доверие к государственным и образовательным институтам, передает «Радиоточка НСН».
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