Экс-ректор ПсковГУ стала фигурантом нового дела о превышении полномочий

Бывший ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, ранее арестованная по делу о мошенничестве, стала фигурантом нового уголовного производства. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, ей вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

По версии следствия, в 2023-2024 годах Ильина незаконно получила от одного из подчиненных 1,45 миллион рублей, перечисленных из бюджета вуза.

Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении

Средства были изъяты под давлением, в результате чего работник понес материальный ущерб и лишился законного вознаграждения.

В ведомстве подчеркнули, что действия Ильиной нанесли ущерб репутации университета и в целом подорвали доверие к государственным и образовательным институтам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоСуд

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