Организаторы «Нашествия» рассказали, чего ждать от юбилейного фестиваля

Какие документы нужны для прохода? Можно ли брать с собой копии?

В.А.: Только оригиналы паспорта или водительского удостоверения. Если паспорт на замене, то это временное удостоверение личности гражданина РФ. Если вдруг поменяли паспорт/вышли замуж, поменяли фамилию, то – свидетельство о браке – оригинал или справка о перемене фамилии вместе с билетом и паспортом. Для ребенка, которому не исполнилось 14 лет необходимо свидетельство о рождении если с родителями, а если с другими членами семьи, то нужна доверенность в свободной форме от одного из родителей, ее не нужно заверять.

Правда ли, что появится новое приложение «Нашествие»? Как оно будет работать?

В.А.: Оно будет работать с сегодняшнего дня. Во время фестиваля с его помощью можно будет получать уведомления об изменениях в расписании, если такие будут. Можно будет составить свое расписание музыкально-развлекательной программы. Из того, что мы предлагаем, с помощью «избранного» можно составить свое.

Если размер палатки немного превышает допустимый, критично ли это? Могут ли с такой палаткой не пустить на фестиваль?

В.А.: Мы на сайте указали максимальный размер палатки. Понятно, что если это какое-то незначительное превышение размера, то никто никого не будет выгонять. Главное, чтобы вы не ставили огромный тент, не огораживали территорию. 30 сантиметров – не будет проблемой точно.

На различных форумах советуют огораживать свою палатку сигнальной лентой. Можно ли и нужно ли так делать?

В.А.: Нет. Мы указали на сайте размер палатки, вот там размещайтесь, а ограждений, пожалуйста, не нужно. Не будем создавать неудобства другим. Мы хотим создать условия для всех, а если каждый будет думать о себе, то не будет хватать места и в палаточных городках, и на парковках и так далее. Тут коллективная история, и нужно всегда думать о том, кто находится рядом с тобой.

40% места на парковке занимают палатки, хотя их там размещать запрещено. Каждый год об этом говорят, и все равно они есть. Как будет в этом году?

М.А.: Мы уже на протяжении 10 лет пробуем бороться с этим явлением. Эта борьба достаточно обоснованная и связана с тем, что ночью машины двигаются влево-вправо. Будем откровенны, не всегда за рулем сидит трезвый водитель. И есть опасения, что на вашу палатку может кто-то наехать. Это основной риск, который мы понимаем. В связи с этим в этом году мы вводим новую систему «черных листов» на автомашины, рядом с которыми будут ставиться эти палатки. Их пустят, но служба безопасности будет предупреждать этих нарушителей, если нарушители не будут следовать правилам, то номера машин будут попадать в «черные списки», и на следующий год, они, к сожалению, не будут допущены на парковку.

Дает ли билет право неограниченного входа и выхода с фестиваля?

В.А.: VIP-билет – да. С VIP-билетом можно входить-выходить неограниченное количество раз с фестиваля. Если у вас входной или фан-билет и еще у вас есть билет на стоянку, то вам по этому билету дадут до двух браслетов. Например, вам и одному пассажиру. Вот эти браслеты вместе с вашими билетами дадут вам право перемещаться между стоянками, между общей зоной, уезжать купаться на Волгу и так далее.

Люди из гостиницы не могут проходить без билета в «городок», чем это обусловлено?

А.М.: Во-первых, у нас достаточно ограниченная площадь под эти городки и застройка палатками там достаточно плотная. Во-вторых, мы пробуем таким образом обеспечить хоть какую-то сохранность вещей и имущества людей, которые живут в этих палатках. Мы хотим хоть как-то ограничить праздно шатающихся граждан.

Чем отличается «Ленинград-VIP» от других площадок?

В. А.: «Ленинград-VIP» – это городок для обладателей только VIP-билетов. Мы там сделали улучшенную инфраструктуру, дорожки, освещение, места для зарядки гаджетов. Такой экспериментальный формат только для владельцев VIP-билетов.

А.М.: «Ленинград-VIP» мы стараемся сделать городком будущего для «Нашествия». Действительно, там будет много новшеств, которые мы хотим реализовать. Это и дорожки, и освещение, и зарядка телефонов, и названия улиц оригинальные. Надеемся, что все получится.

Будет ли экран на сцене «Ультра»?

А.М.: Сцена «Ультра» – тоже достаточно большой шаг в этом году для нас. И она призвана дать серьезную конкуренцию главной сцене, поэтому там достаточно мощное техническое оснащение. И экраны крупных планов для артистов, и большой задник-экран для реализации всяких творческих историй выступающих артистов. Это большая, технически мощная сцена.