Организаторы «Нашествия» рассказали, чего ждать от юбилейного фестиваля
Продюсер и замдиректора «НАШЕСТВИЯ» в программе «Подъемники» поделились, какие сюрпризы ждут гостей Главного приключения года.
Всего 10 дней осталось до Главного приключения года. В этом году фестиваль «Нашествие» празднует свое 20-летие. На трех сценах фестиваля выступят как молодые исполнители, так и легенды российской музыки. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 19 по 21 июля.
В эфире утренней программы «Подъемники» продюсер фестиваля Андрей Матвеев (А.М.) и заместитель директора фестиваля, руководитель билетной дирекции Владимир Антипов (В.А.) рассказали об условиях проведения фестиваля, и чем юбилейное «НАШЕСТВИЕ» будет отличаться от предыдущих.
Есть ли изменения по инфраструктуре в этом году? С чем это связано?
А. М.: Да, у нас большие изменения в инфраструктуре. Я думаю, каждый заходящий на фестиваль, их сразу же увидит. Мы решили немножко поменять мебель, так скажем, на фестивале. И сейчас фестиваль будет выглядеть немного по-другому. По-другому будут стоять торговые точки, достаточно много новых точек развлечений. Более того, нам пришлось немного расширить общую зону, чтобы все уместилось. Мы это делаем для того, в большей степени, чтобы в темной время суток, вечером и ночью, общая зона все же жила и была освещена, была праздничной, ярмарочной. В связи с этим сделаны большие перестановки. Более того, мы сейчас поменяли всю историю, связанную с душами для зрителей. Теперь это новые кабины, и они расположены во всех палаточных лагерях. Думаем, будет комфортно.
Можно ли будет купить билеты прямо на поле фестиваля? Будут ли там очереди в билетные кассы?
В.А.: Мы делаем все, чтобы очередей не было нигде, и в кассах тоже. Но есть нюанс: билеты некоторых категорий могут закончиться. У нас закончился уже «Ленинград», палаточный городок. И есть вероятность, что когда вы приедете на поле, билетов VIP или фан не будет уже в продаже. Поэтому лучше с покупкой не затягивать.
Какие существуют условия для прохождения детей младше 14 лет? И будет ли совсем маленьким гостям интересно на «Нашествии»?
В.А.: Если вы берете с собой ребенка до 14 лет, не покупаете ему билет, то вы можете водить его везде с собой только за руку. Если вы идете в VIP-зону, а ребенок уйдет в общую зону погулять, то без вас он обратно не вернется. 13-летний ребенок – это довольно самостоятельный человек, и если вы хотите, чтобы он перемещался свободно по полю, ему нужен билет.
А.М.: Конечно, ребенку будет, чем заняться под вашим присмотром. У нас есть большой детский городок надувной и аниматоры, работающие там. Им будет что посмотреть.
Какие документы нужны для прохода? Можно ли брать с собой копии?
В.А.: Только оригиналы паспорта или водительского удостоверения. Если паспорт на замене, то это временное удостоверение личности гражданина РФ. Если вдруг поменяли паспорт/вышли замуж, поменяли фамилию, то – свидетельство о браке – оригинал или справка о перемене фамилии вместе с билетом и паспортом. Для ребенка, которому не исполнилось 14 лет необходимо свидетельство о рождении если с родителями, а если с другими членами семьи, то нужна доверенность в свободной форме от одного из родителей, ее не нужно заверять.
Правда ли, что появится новое приложение «Нашествие»? Как оно будет работать?
В.А.: Оно будет работать с сегодняшнего дня. Во время фестиваля с его помощью можно будет получать уведомления об изменениях в расписании, если такие будут. Можно будет составить свое расписание музыкально-развлекательной программы. Из того, что мы предлагаем, с помощью «избранного» можно составить свое.
Если размер палатки немного превышает допустимый, критично ли это? Могут ли с такой палаткой не пустить на фестиваль?
В.А.: Мы на сайте указали максимальный размер палатки. Понятно, что если это какое-то незначительное превышение размера, то никто никого не будет выгонять. Главное, чтобы вы не ставили огромный тент, не огораживали территорию. 30 сантиметров – не будет проблемой точно.
На различных форумах советуют огораживать свою палатку сигнальной лентой. Можно ли и нужно ли так делать?
В.А.: Нет. Мы указали на сайте размер палатки, вот там размещайтесь, а ограждений, пожалуйста, не нужно. Не будем создавать неудобства другим. Мы хотим создать условия для всех, а если каждый будет думать о себе, то не будет хватать места и в палаточных городках, и на парковках и так далее. Тут коллективная история, и нужно всегда думать о том, кто находится рядом с тобой.
40% места на парковке занимают палатки, хотя их там размещать запрещено. Каждый год об этом говорят, и все равно они есть. Как будет в этом году?
М.А.: Мы уже на протяжении 10 лет пробуем бороться с этим явлением. Эта борьба достаточно обоснованная и связана с тем, что ночью машины двигаются влево-вправо. Будем откровенны, не всегда за рулем сидит трезвый водитель. И есть опасения, что на вашу палатку может кто-то наехать. Это основной риск, который мы понимаем. В связи с этим в этом году мы вводим новую систему «черных листов» на автомашины, рядом с которыми будут ставиться эти палатки. Их пустят, но служба безопасности будет предупреждать этих нарушителей, если нарушители не будут следовать правилам, то номера машин будут попадать в «черные списки», и на следующий год, они, к сожалению, не будут допущены на парковку.
Дает ли билет право неограниченного входа и выхода с фестиваля?
В.А.: VIP-билет – да. С VIP-билетом можно входить-выходить неограниченное количество раз с фестиваля. Если у вас входной или фан-билет и еще у вас есть билет на стоянку, то вам по этому билету дадут до двух браслетов. Например, вам и одному пассажиру. Вот эти браслеты вместе с вашими билетами дадут вам право перемещаться между стоянками, между общей зоной, уезжать купаться на Волгу и так далее.
Люди из гостиницы не могут проходить без билета в «городок», чем это обусловлено?
А.М.: Во-первых, у нас достаточно ограниченная площадь под эти городки и застройка палатками там достаточно плотная. Во-вторых, мы пробуем таким образом обеспечить хоть какую-то сохранность вещей и имущества людей, которые живут в этих палатках. Мы хотим хоть как-то ограничить праздно шатающихся граждан.
Чем отличается «Ленинград-VIP» от других площадок?
В. А.: «Ленинград-VIP» – это городок для обладателей только VIP-билетов. Мы там сделали улучшенную инфраструктуру, дорожки, освещение, места для зарядки гаджетов. Такой экспериментальный формат только для владельцев VIP-билетов.
А.М.: «Ленинград-VIP» мы стараемся сделать городком будущего для «Нашествия». Действительно, там будет много новшеств, которые мы хотим реализовать. Это и дорожки, и освещение, и зарядка телефонов, и названия улиц оригинальные. Надеемся, что все получится.
Будет ли экран на сцене «Ультра»?
А.М.: Сцена «Ультра» – тоже достаточно большой шаг в этом году для нас. И она призвана дать серьезную конкуренцию главной сцене, поэтому там достаточно мощное техническое оснащение. И экраны крупных планов для артистов, и большой задник-экран для реализации всяких творческих историй выступающих артистов. Это большая, технически мощная сцена.
Как в этом году будет организована работа с потерянными на фестивале вещами?
А.М.: Все то же самое. У нас есть несколько пунктов забытых вещей, туда можно будет сдать прямо на территории фестиваля эти вещи. Все эти вещи мы упаковываем и потом вывешиваем список «Мы нашли». Часть вещей забирают потом из нашего офиса, часть вещей остается.
Будет ли на «Нашествии» выставка автомобилей и мотоциклов?
А.М.: Да, будет большая площадка, которая будет называться «Кастом-конвенция», там будут представлены более 100 автомашин и мотоциклов, личный транспорт, оттюнингованный старый транспорт. Надеемся, что это понравится.
Кстати, не хотите сделать музей «Нашествия»?
А.М.: Нет, пока такой музей мы не делаем. Но в этом году открываем достаточно большую площадку с фото-выставкой, по итогам 20-летия. Она будет любопытной и будет иметь продолжение.
Сколько людей вмещает в себя фестиваль?
А.М.: За весь период фестиваля у нас проходит чуть больше 200 тысяч человек. Это достаточно большое количество, и на площадке оно ощущается. У нас много людей, приезжающих из-за рубежа, и из Штатов, и из Австралии. В основном это русскоязычные люди, их достаточно много, как и иностранной прессы.
Ездят ли иностранцы на «Нашествие» за русской музыкой?
А.М.: Русский рок или русскоязычная музыка – достаточно специфичная материя. И для иностранного гражданина, который не понимает русский язык, она недостаточно привлекательна. Вся ее емкость именно в текстах, в понимании этих текстов. Я видел некоторое количество иностранцев не русскоязычных, и приезжали мои друзья из Европы. Всем фестиваль нравится, и именно атмосфера на этом фестивале. Потому что атмосфера – это главное.
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