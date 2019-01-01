Галанин пообещал дебют на «Нашествии»

До двадцатилетия фестиваля «Нашествие» осталось совсем немного времени. Главное приключение года будет длиться три дня, с 19 по 21 июля. На сценах «Нашествия» будут выступать как легенды российской музыки, так и молодые исполнители. Точное расписание выступлений и билеты на фестиваль можно найти прямо сейчас на сайте nashestvie.ru.

В выездной студии программы «Подъемники» побывал основатель группы «СерьГа» и участник группы «Бригада С» Сергей Галанин. 20 июля он выступит с группой «СерьГа», а также вместе с Гариком Сукачевым в составе «Бригады С» выступит на закрытии второго дня «НАШЕСТВИЯ». В эфире утренней программы «Подъемники» Галанин рассказал о том, что больше всего запомнилось на фестивале «НАШЕСТВИЕ», о подпольных концертах в Москве и своих спонтанных выступлениях.

Помнишь ли ты свое первое «Нашествие»?

Мне кажется, одно из первых – это когда у меня дуэты были в Раменском. На первом в Горбушке я точно не был, даже в качестве зрителя. Видимо, я был в отъезде. А так, остальные Open-Air зацепил.

Скажи, насколько тяжело артисту выступать на большой площадке, на Open-Air в отличие от маленького камерного клуба или концертного зала, есть ли разница?

Разница есть. Я об этом частенько говорил: когда люди далеко, как-то хочется их видеть поближе. А так получается, что ты играешь в народ. Ты понимаешь, что вот слушатель, ты видишь его. Но ты не видишь конкретных эмоций.

У нас есть сейчас акция «20 дней за 20 лет». Для вас, что самое запоминающееся в «Нашествии»?

Конечно, всегда запоминаешь эти тропические ливни. Но я благодарен всем, кто все эти три дня, находясь в этих условиях, находил в этом радость и был в восторге. Люди на отдыхе, и вдруг такая непогода, а они все равно с улыбками. Вообще это круто.

Для музыкантов «Нашествие» - это рядовое выступление или вы там общаетесь с музыкантами, с которыми редко видитесь?

Кого-то иногда видишь вот именно на «Нашествии» раз в год, вот именно там за кулисами. А в этих палатках происходит много чего интересного.

Группа «СерьГа» будет выступать, мы выяснили уже, 20 числа – это суббота, в 15:20. А потом ты еще с Гариком будешь в этот день?

Закрытие этого дня, еще концерт с Гариком.

Исходя из твоего богатого фестивального опыта, важно ли во сколько выступать?

Я не привередливый. Я просто люблю играть. Мы здесь все в одном рок-спектакле, где есть режиссеры. Как они считают нужным, так мы и выступаем. Вот никаких амбиций, честно.

Возьмешь ли ты с собой на «Главное приключение года» укулеле?

Во-первых, это не укулеле, это раз. Но это даже не самое главное. А самое главное, то, что мы же с Митей Варшавчиком, с гитаристом Гарика Сукачева, теперь на больших сценах играем периодически. Я буду свободным вокалистом в этот раз, это будет мой дебют на «Нашествии». На сольном концерте 1 июня в ГлавClub, в честь дня рождения группы, я уже позволил себе это.

Сереж, ты коренной москвич, связаны ли у тебя какие-то моменты жизни с Пятницкой улицей, вообще с Замоскворечьем?

Здесь недалеко, может быть, не на Пятницкой, а вот на Ордынке мы как-то с Гариком ходили на подпольный концерт группы «Центр» Васи Шумова. Это было, наверное, в 85 году. Середина восьмидесятых. И это было в какой-то заброшенной церкви в то время. Какой-то полуклуб, полудворец культуры. И концерт группы «Центр». Вот это все происходило в центре Москвы, совсем недалеко от Кремля.

Какие концерты были во времена твоей юности? И были ли вообще?

Были официальные концерты, когда ты покупал в каких-то кассах простые билеты на разные солянки, но шел туда, потому что, ну на пример, где-то в этом большом списке, в конце стояла строчка «Синяя птица». Я очень любил эту группу и Сережку Дроздова. «Там, где клен шумит» - это моя самая любимая песня о любви. Иногда билеты покупались так, а иногда билеты покупались по-другому. Тайным видом. Из кармана доставались нарезанные открыточки с какими-то печатями, машинки, лягушечки, тайные знаки, концерты. И уже другие группы, другая атмосфера и другая музыка уже. Это уже «Машина времени», «Аракс», «Високосное лето», «Удачное приобретение» - вот эти группы.

А как вы узнавали о подпольных концертах? Был ли какой-то контроль?

В конце семидесятых - в начале восьмидесятых было еще сложно, и многих тех, кто торговал этими билетами, потом закрывали. Как-то раскручивали цепочку, узнавали, где купить билеты.

Какой был самый импровизированный концерт?

Было много всяких вариантов интересных на моей памяти. Например, в Горбушке, как-то мы играли «Бригадой-С» и к нам приехал Юрий Юлианович на концерт, и мы сыграли вместе с ним тут же. мы сыграли песню «Это все», перед концертом потратили 5 минут на нее. Она впервые в Москве прозвучала в исполнении Бригады-С и Юрия Юлиановича на вокале. Я такое практикую в основном на небольших клубных концертах, но иногда и на большую аудиторию без репетиций или с небольшими набросками выходим к людям и начинаем импровизировать. Даже если ошибся, но в этом же есть кайф. Все запомнят, все улыбнутся.

Сергей, был ли в вашей жизни переломный момент, связанный с музыкой?

Наверное, да. Когда мы с Гариком разбежались. Но он оказался не слишком долгим для меня. Самое главное – никогда не унывать и, если ты умеешь и любишь что-то делать, то продолжать это делать. Ну а потом прийти, если ты чувствуешь свою некую ошибку, вину, прийти и надо сказать «Я был не прав». Это очень важно.

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Жизнь - она прекрасна, и вообще грех на нее жаловаться. Ты более-менее здоров, у тебя руки-ноги, голова на месте. И нельзя себе такое позволять. Это все пошло от моего окружения с детства. Все было в радость. И это осталось. И самое главное, понять, что если ты не будешь воспринимать жизнь радостно, то такая она и будет: пасмурная и темная.

