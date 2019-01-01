Политолог: Савченко будет поджидать проколов Зеленского

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в ухудшении отношений Украины с Россией виноваты «безмозглые политики, жадные к власти». Также в эфире телеканала NewsOne она сказала, что теперь для урегулирования отношений между двумя странами уйдет немало времени.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в эфире НСН, что после выборов Савченко может снова занять место в оппозиционном новому президенту крыле.

«Она пытается вернуться в политику после того, как ее выпустили из камеры предварительного заключения решением суда. Понятно, что если сейчас у нового президента будет что-то не получаться, то пики критики Савченко будут направлены в ту сторону. Савченко будет участницей парламентской кампании, поэтому она будет, наверное, формировать свою политическую силу. Она будет выполнять не только какую-то миссионерскую роль, но инструментальную, служебную, критикуя действующего президента и помогая – косвенно, по крайней мере, - другим политическим силам, которые сегодня делают ставку на парламентские выборы, формирование коалиции и формирование премьера», - считает украинский политолог.