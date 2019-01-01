Выборы на Украине

Порошенко газанул на выборы в Раду

23 апреля16:20

Украинский политолог в эфире НСН объяснил, почему никого не удивило символическое снижение тарифов на газ для населения.

Правительство Украины согласовало с «Нафтогазом» снижение тарифов на газ для населения c 1 мая. Цена на газ составит 8247 грн за тыс. куб. м (около 19,5 тыс. рублей). Это на 3,54% ниже ранее установленного тарифа.

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, почему ничего удивительного в этом решении нет.

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«Это естественный шаг, а не какой-то подарок власти населению. Отопительный сезон заканчивается, цены снижаются, так что это заложено в самом тарифе. Но он может быть использован Порошенко в дальнейшей политической борьбе, при выборах в парламент», - отметил он.

Снижение носит временный характер, уверен собеседник НСН.

«Если не будут проведены успешные для Украины переговоры с Россией и газ будут покупать по текущим рыночным ценам, то цены будут расти автоматически. Хотя сейчас у украинских компаний есть возможность сделать запасы газа по низкой цене, чтобы потом перепродать по более высокой», - пояснил он.

3 апреля Киев отменил фиксированные цены на газ, чтобы избежать повышения тарифов по требованию Международного валютного фонда (МВФ). 

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ФОТО: pxhere.com
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